Tragedia en Guaymallén: una nena de 3 años murió aplastada por una pared que derribó una moto tras un choque

Un lamentable hecho se desencadenó esta tarde en el barrio Lihué en Guaymallén cuando una nena de solo 3 años falleció luego de ser aplastada por un pared que se derrumbó luego de un motociclista la chocara.

Otra muerte en Guaymallén: una mujer perdió la vida tras un violento choque

Hallaron a un hombre calcinado en un descampado en Guaymallén: confirmaron que fue asesinado

El triste incidente ocurrió aproximadamente pasadas las 15 en una vivienda ubicada en la calle Colón, de ese departamento.

Según las primeras investigaciones, la pared que funcionaba como cierre perimetral de la casa y se derrumbó producto del fuerte impacto de una motocicleta marca Guerrera, modelo 110CC. La pequeña se encontraba cerca de esta estructura y sufrió graves heridas y severas lesiones al quedar aplastada por los escombros.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato en un vehículo particular al hospital Notti, donde a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su deceso .

El conductor de la motocicleta, un joven de 28 años, explicó a la policía que circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste a este cuando, al llegar a la intersección con calle Colón, donde fue chocado por un vehículo que no pudo identificar con exactitud . Esta colisión provocó que perdiera el control de su rodado e impactara contra la pared de la vivienda.

Tras el suceso, el conductor de la motocicleta fue reducido y posteriormente trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. Se reportó que familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista.

El caso está siendo investigado como homicidio culposo por la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, bajo la dirección del fiscal de Tránsito Fernando Giunta y el Ayudante Fiscal de turno

Personal de Defensa Civil también se hizo presente en el lugar para analizar si existían mayores daños estructurales en el inmueble afectado. Los motivos exactos que llevaron a la colisión son aún materia de investigación.