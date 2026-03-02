2 de marzo de 2026 - 19:39

Un camión cargado con papas volcó en Tupungato

El hecho alarmó a los vecinos de la zona, que se acercaron al lugar del accidente. El camión quedó volcado en el frente de una casa.

Por Redacción Policiales

Un camión que transportaba bolsas de papas volcó este lunes en el distrito de San José, Tupungato. El accidente se registró a escasos metros de la subcomisaría local, lo que generó preocupación entre los vecinos del lugar, ya que es una zona de viviendas.

En imágenes que trascendieron en las redes sociales se puede observar al vehículo volcado sobre un costado de la Ruta Provincial 86. Cabe mencionar que en el lugar del hecho la calle no cuenta con banquina, por lo que el camión quedó en el frente de una de las casas.

El lugar del accidente
Como consecuencia del siniestro, gran parte de la carga quedó desparramada sobre la vereda y parte de la calzada. En el lugar también se hicieron presentes vecinos, quienes colaboraron en las primeras tareas tras el accidente. Además, en las imágenes registradas se advierte un cartel de tránsito derribado (reductor de velocidad), lo que podría indicar que el camión impactó contra la señalización antes de quedar volcado.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud del conductor ni sobre la mecánica precisa del hecho, sin embargo, fuentes locales aseguran que el accidente sucedió al intentar frenar, el vehículo no respondió y terminó volcando frente a la subcomisaría de San José. Respecto a los ocupantes, afirmaron que iban tres personas y no presentan heridas de gravedad. El camionero y uno de los acompañantes de quienes aún no se conoce la identidad, son oriundos de Guaymallén.

Noticia en desarrollo

