El nuevo horizonte del lujo sustentable: vivir y producir en el corazón del Valle de Uco

El Valle de Uco ha dejado de ser únicamente el emblema de los mejores vinos del mundo para transformarse en uno de los polos inmobiliarios sustentables más codiciados de Argentina . Esta zona, que comprende San Carlos, Tunuyán y Tupungato , atraviesa una realidad transformadora: la transición de tierras productivas a espacios de uso mixto donde el paisaje es el activo más valioso.

Así es Re-Cordis, la bodega del Valle de Uco que une a Luciano Pereyra con el vino mendocino

En este contexto de auge, donde la demanda de inversores busca refugio en el ladrillo y la tierra, surge una propuesta que no solo ofrece un lugar para vivir, sino una integración total al ecosistema vitivinícola.

La realidad del sector inmobiliario en el Valle de Uco hoy está marcada por la sofisticación. Ya no basta con ofrecer un lote; el mercado exige servicios, seguridad y, sobre todo, una experiencia que conecte con la naturaleza. Los valores de la tierra en zonas estratégicas han mostrado una resiliencia notable, impulsados por el turismo de alta gama y la consolidación de la marca "Mendoza" a nivel global. Los desarrollos actuales deben competir con estándares internacionales, ofreciendo desde conectividad de alta velocidad hasta servicios de hospitalidad profesional, convirtiendo a las casas de fin de semana en unidades de renta temporal altamente rentables.

Detrás de esta nueva apuesta se encuentra la familia Coria Giménez, un nombre que en la provincia es sinónimo de desarrollos con identidad y respeto por el entorno. Desde 2005, la firma ha liderado proyectos que han marcado hitos en la geografía mendocina. Su trayectoria comenzó a consolidarse con Vistacalma en Potrerillos, un proyecto que entendió antes que nadie el potencial del turismo de montaña.

Posteriormente, la desarrolladora se enfocó en el potencial de la zona de Tupungato, donde dieron vida a Entrevides y Tupungato Valley. Estos antecedentes demuestran una especialización en el territorio y una capacidad de ejecución que hoy se vuelca en Tupungato Reserve, su cuarto desarrollo inmobiliario en la zona, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 88, la puerta de entrada a los caminos del vino del Valle de Uco.

Para Germán Coria desarrollador que habló con nuestro medio, Tupungato es la “zona” privilegiada de Mendoza. “La zona del descanso del mendocino y del turismo internacional está en ese foco”, indicó.

Arquitectura y naturaleza en Tupungato Reserve

La propuesta de Tupungato Reserve se despliega sobre una finca de 30 hectáreas, de las cuales 5 están destinadas exclusivamente a viñedos propios de uva Malbec. El proyecto contempla 176 lotes que varían entre los 1.000 y 1.400 metros cuadrados, diseñados para que toda la comunidad del barrio conviva directamente con la producción agrícola.

Un proyecto donde amantes del vino podrán disfrutar de su hobby, con un “viñedo en su jardín” de uvas malbec, que les permitirá experimentar todo el proceso de la producción vitivinícola.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 11.15.38 El proyecto contempla 176 lotes que varían entre los 1.000 y 1.400 metros.

Junto a Andes Growers, Bodega que se especializa en la personalización del vino, podrán customizar sus propias botellas, personalizar la etiqueta y contar en ella la historia que todos tenemos para compartir. Coria remarcó: “Cada persona puede diseñar su propia etiqueta, y en esa etiqueta todos tienen una historia para contar. Se trata de jugar con la experiencia: un año lo metés en barrica, al otro no; un año usás roble americano, al otro francés, o hacés una partida de vino joven. Se pueden hacer miles de cosas y esa es la propuesta: jugar con el vino".

“La gran innovación reside en el concepto de casa de doble propósito. Los propietarios pueden disfrutar de su vivienda para uso personal y, al mismo tiempo, ponerla a disposición del circuito de alquiler temporario a través de plataformas como Airbnb. Para que esto sea una inversión de puro disfrute, el barrio cuenta con una administración hotelera integral que se encarga de la gestión de reservas, el mantenimiento y el acompañamiento del huésped durante su estadía”, explicó la fuente consultada a Los Andes.

Infraestructura premium y el sueño del vino propio

El nivel de servicios refleja la exclusividad del proyecto: urbanización premium, tendido eléctrico subterráneo para no interferir con las vistas, agua potable y seguridad monitoreada las 24 horas. Los amenities están pensados para el bienestar total, incluyendo un gimnasio equipado, spa, amplios espacios verdes y una exclusiva cava con Wine Club.

“Uno de los puntos más atractivos para los propietarios de Tupungato Reserve es la posibilidad de participar en la experiencia de elaborar sus propios vinos. Este año es clave para el proyecto: se realizará la segunda vendimia en los viñedos del barrio, y será la primera vez que se vinifique específicamente para los propietarios que poseen parcelas de viñedos. Este hito marca el nacimiento de los primeros vinos criados en el lugar, materializando el sueño de la barrica propia”, indicó Coria.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 18.37.42 Germán Coria, el desarrollador inmobiliario, habló sobre Tupungato Reserve.

Una oportunidad de inversión con plazos claros

Actualmente, el desarrollo se encuentra en la etapa de preventa de su segunda fase, luego de que la primera etapa alcanzara un éxito rotundo en ventas. Al ser una venta en pozo desde los USD 37 por m², se presenta como una oportunidad única en un destino turístico emergente a nivel mundial. La entrega y posesión de esta etapa está estipulada para mayo de 2027, momento en el que también se procederá a la escrituración definitiva, consolidando a Tupungato Reserve como un referente del Real Estate en Mendoza.