AUH: calendario de pago de abril 2026 y cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pago de la AUH correspondiente a abril de 2026, con fechas definidas según la terminación del DNI. El cronograma establece cuándo cobra cada beneficiario a lo largo del mes.

Además, el organismo detalló los nuevos montos con aumento y precisó cómo impactan las retenciones y los beneficios adicionales. También confirmó desde qué fecha se pueden consultar las liquidaciones en el sistema Mi Anses.

Desde Anses informaron: las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en abril de 2026 comenzarán a mediados de abril:

A su vez, el organismo precisó que las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo estarán disponibles desde el viernes 10 de abril de 2026 en Mi Anses . Para acceder, los titulares deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9% , lo que lleva el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $109.332,80 y la retención alcanzará los $27.333,20.

Anses / Jubilados Ilustración Los Andes

Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $445.003, con un pago directo de $356.002,40 tras la retención. No obstante, algunos beneficiarios cobrarán el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según lo establecido en la Resolución 1170/2025.

A estos valores se suman beneficios adicionales. La Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para familias con tres o más. En paralelo, quienes tienen niños de hasta 3 años acceden al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril será de $51.547.

Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 con AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.