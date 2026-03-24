AUH: calendario de pago de abril 2026 y cuánto se cobra

Además, el organismo detalló los nuevos montos con aumento y precisó cómo impactan las retenciones y los beneficios adicionales. También confirmó desde qué fecha se pueden consultar las liquidaciones en el sistema Mi Anses.
AUH: calendario de pago de abril 2026 completo según DNI
A su vez, el organismo precisó que las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo estarán disponibles desde el viernes 10 de abril de 2026 en Mi Anses. Para acceder, los titulares deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Montos de la AUH en abril 2026 y todos los beneficios que se suman
En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, lo que lleva el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $109.332,80 y la retención alcanzará los $27.333,20.
Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $445.003, con un pago directo de $356.002,40 tras la retención. No obstante, algunos beneficiarios cobrarán el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según lo establecido en la Resolución 1170/2025.
A estos valores se suman beneficios adicionales. La Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para familias con tres o más. En paralelo, quienes tienen niños de hasta 3 años acceden al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril será de $51.547.
Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 con AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.