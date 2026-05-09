Ni Brasil ni Chile: cuál es el nuevo destino favorito de los argentinos para comprar más barato

El nuevo destino favorito de los argentinos para comprar no está en Chile ni en Brasil . La ciudad que empieza a crecer con fuerza es Asunción , capital de Paraguay, que combina precios competitivos , vuelos relativamente cortos y shoppings concentrados en pocos kilómetros.

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El fenómeno no aparece de la nada. Durante los últimos años, muchos argentinos miraron a Chile como referencia para comprar tecnología, ropa o calzado. Pero ahora Asunción entra en ese mapa con una ventaja distinta: permite resolver una escapada breve, de dos o tres días, sin depender solo del cruce por frontera.

La capital paraguaya se vuelve atractiva por una combinación difícil de encontrar en un solo viaje: centros comerciales modernos, gastronomía, hoteles urbanos y una escala cómoda para moverse rápido.

Según la información relevada por medios turísticos, Asunción empezó a posicionarse como alternativa para fines de semana largos y viajes de compras de pocos días, especialmente por su oferta concentrada y su conectividad aérea.

La ventaja práctica es clara. En lugar de recorrer grandes distancias entre zonas comerciales, muchos viajeros pueden concentrar buena parte de las compras en un área específica de la ciudad.

Los shoppings que explican el boom

Dos nombres aparecen como claves: Paseo La Galería y Shopping del Sol. Ambos están ubicados en una zona moderna de Asunción y funcionan como polos fuertes para quienes viajan con poco tiempo.

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Paseo La Galería se presenta como un centro comercial con marcas nacionales e internacionales distribuidas en varios niveles. Shopping del Sol, por su parte, destaca su oferta de locales, promociones, gastronomía y servicios.

La cercanía entre ambos es una de las razones por las que Asunción resulta práctica. El viajero puede comparar, comprar, comer y descansar sin armar un recorrido demasiado complejo.

Qué productos suelen buscar los argentinos

El interés se concentra en rubros donde la diferencia de precios puede sentirse más: indumentaria, perfumes, tecnología, calzado, accesorios y productos importados.

El atractivo no depende solo de encontrar algo barato. También pesa la disponibilidad de marcas, la posibilidad de comparar en distintos locales y la experiencia de compra en espacios cerrados, cómodos y con oferta gastronómica.

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De todos modos, la comparación debe hacerse con cuidado. Un producto puede parecer más conveniente en góndola, pero hay que sumar tipo de cambio, pasaje, alojamiento, equipaje y eventuales impuestos al volver a Argentina.

La regla de Aduana que hay que tener presente

Para que el viaje realmente convenga, no alcanza con mirar precios en el shopping. La Aduana argentina mantiene franquicias para ingresar compras del exterior sin pagar impuestos.

Según la información oficial de ARCA, quienes ingresan por vía aérea o marítima tienen una franquicia de US$500 en equipaje. Si el ingreso es por vía terrestre o fluvial, la franquicia baja a US$300.

Ese dato cambia la planificación. Si la compra supera el límite permitido, puede corresponder el pago de tributos sobre el excedente. Por eso conviene guardar tickets, declarar lo que corresponda y no asumir que todo puede entrar sin costo extra.

No todo es shopping: qué más ofrece la ciudad

Asunción también permite sumar recorridos culturales en poco tiempo. El centro histórico conserva lugares como el Palacio de López, el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana.

Visit Paraguay, el sitio oficial de turismo, destaca experiencias culturales, gastronómicas y circuitos para planificar recorridos dentro del país. Esa oferta ayuda a que el viaje no quede reducido únicamente a comprar.

La ciudad mezcla zonas modernas con edificios vidriados, bares, restaurantes y vida nocturna, junto con sectores históricos que muestran una identidad más tradicional. Esa combinación permite armar una escapada breve, pero más completa.

Cuándo puede convenir más que Chile o Brasil

Asunción puede convenir cuando el objetivo es hacer compras puntuales, viajar pocos días y evitar recorridos demasiado largos. También cuando se consigue buen precio en vuelo y alojamiento.

Chile sigue siendo fuerte para muchos argentinos, especialmente por cercanía desde Mendoza y otras provincias cordilleranas. Brasil, en cambio, suele competir más como destino de playa. Paraguay entra en otro lugar: escapada urbana, compras rápidas y precios para comparar.

La clave está en no viajar solo por una promesa. Antes de comprar pasaje, conviene revisar precios reales de los productos buscados, condiciones de equipaje, franquicia de Aduana y distancia entre hotel y centros comerciales.