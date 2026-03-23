Kaikoura: la desarrolladora internacional que apuesta por Mendoza

Un actor global del real estate está contribuyendo a transformar las inversiones en Mendoza: Grupo Kaikoura . Se trata de una desarrolladora de origen inglés, con sedes en Londres y Ciudad del Cabo (Sudáfrica), que desde hace más de una década eligió apostar por la provincia a través de Chacras Park , su principal desarrollo en la región.

Fundado en 1995 por Richard Brake, el Grupo Kaikoura cuenta con una trayectoria internacional en el desarrollo de proyectos inmobiliarios que incluyen conjuntos residenciales, estancias, oficinas y complejos de alta gama.

Para Kaikoura , la elección de Mendoza fue estratégica. La región ofrece condiciones favorables para inversiones inmobiliarias: estabilidad institucional y una creciente demanda de nuevos conceptos urbanos que integran trabajo, servicios y calidad de vida.

En ese contexto nació Chacras Park , un desarrollo que se proyecta como un nuevo nodo urbano en respuesta a la expansión hacia el sur de la ciudad y a la necesidad de espacios modernos de trabajo y encuentro.

Su ubicación estratégica, accesos ágiles y amplias áreas de estacionamiento acompañan una propuesta pensada para la comunidad que trabaja y circula por el complejo. La oferta de servicios y espacios comunes busca generar un entorno dinámico y conectado.

Richard Brake, Chairman del Grupo Kaikoura y accionista principal, explica la visión detrás del proyecto:

“Desde el principio, el crecimiento de Mendoza hacia el sur fue parte vital de nuestra estrategia. Hemos visto un número constante y alentador de desarrollos en las cercanías de nuestro proyecto, como Vistapueblo y El Borgo, junto con otros que comienzan a proyectarse en otras zonas, entre ellos Foresta Maipú y Dalvian Business Park. Todo ello contribuye a ampliar la oferta de la región y fortalecer su atractivo.”

Por nuestra parte, en Kaikoura estamos exclusivamente enfocados en continuar el desarrollo de las 16 hectáreas que componen Chacras Park, así como en futuros proyectos vinculados al entorno urbano de esa área.”

Un proyecto en expansión

Actualmente el desarrollo cuenta con sus primeras etapas finalizadas. Los edificios Ceibo y Drago suman aproximadamente 15.700 m² de oficinas, acompañados por áreas comerciales, espacios verdes, amenities, estacionamiento y seguridad.

La Etapa 3 ya se encuentra en marcha con el tercer edificio de oficinas, Sequoia, actualmente en preventa junto con nuevos locales comerciales. La siguiente etapa, también en ejecución, contempla mejoras en la infraestructura urbana del complejo, incluyendo un nuevo acceso desde el Corredor del Oeste y la finalización del boulevard central, lo que permitirá la expansión del desarrollo hacia el sector oeste del masterplan.

Con este crecimiento, Chacras Park sigue consolidándose como un polo de actividad económica muy importante para el departamento de Luján de Cuyo y para la provincia de Mendoza.

Visión de largo plazo

Zach Brake, Director Comercial del Grupo Kaikoura, destaca la importancia de sostener la visión original del proyecto:

“Mantenernos fieles a nuestra visión de Chacras Park como un desarrollo de uso mixto es fundamental. Continuar diversificando la propuesta con nuevos proyectos, servicios y comodidades es clave para seguir elevando la experiencia de la comunidad y el retorno para los inversores.

Hoy Chacras Park se ha consolidado como una marca aspiracional, con niveles de renta que ofrecen una rentabilidad excepcional, generando un fuerte interés por las próximas fases de desarrollo. Su escala, propuesta de uso mixto y evolución sostenida, lo posicionan como un proyecto único, difícil de replicar por su modelo y dimensión. En este contexto, los planes de ampliación e innovación previstos buscan seguir fortaleciendo su propuesta de valor para una comunidad de empresas, profesionales y emprendedores en constante crecimiento.”

Impacto en Mendoza

El desarrollo de Chacras Park representa un hito para Luján de Cuyo y para Mendoza en general. Además de aportar infraestructura corporativa de nivel internacional, el proyecto impulsa la generación de empleo, dinamiza servicios asociados y contribuye a la creación de un nuevo nodo urbano.

La apuesta de Kaikoura, que combina capital global, experiencia internacional y compromiso con el contexto local, establece un alto estándar para desarrollos de uso mixto en la provincia y posiciona a Mendoza en el radar de inversores interesados en modelos urbanos integrados y de largo plazo.