Con un gran agasajo, Jorge Miliotti celebró una nueva distinción de CESVI para su Taller

Jorge Miliotti , propietario de JR Miliotti Taller Integral SA, reunió a clientes, amigos, proveedores y representantes de aseguradoras en una jornada especial pensada para compartir y poner en valor los vínculos construidos a lo largo del tiempo.

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La convocatoria tuvo un marcado tono de cercanía y celebración, con el objetivo de agasajar a quienes acompañan de manera permanente el trabajo del taller , y también de poner en valor una nueva distinción que refuerza su posicionamiento dentro del sector.

Uno de los ejes del encuentro fue destacar que, desde hace 18 años, el taller de Jorge Miliotti cuenta con el reconocimiento de CESVI en reparación de chapa y pintura , una validación que lo ha consolidado como referente en la industria.

Ese respaldo sostenido en el tiempo refleja una manera de trabajar basada en la calidad, la mejora continua y el compromiso técnico, valores que han distinguido al taller y le han permitido construir una sólida reputación en Mendoza.

Durante la celebración también se puso en valor la nueva mención otorgada por CESVI , que reconoció al taller de Jorge Miliotti como primer taller ecosustentable . Esta distinción forma parte del Programa Taller Eco Sustentable de CESVI Argentina , que identifica a los talleres de chapa y pintura que incorporan prácticas, tecnologías y procesos responsables con el medio ambiente, orientados a reducir el impacto ecológico y fomentar la economía circular, sin resignar calidad ni seguridad en la reparación.

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Un brindis compartido

Más allá de la distinción, el encuentro funcionó como un espacio de celebración con quienes forman parte del entramado cotidiano del taller: clientes, amigos, proveedores y referentes del sector que acompañaron una tarde marcada por los brindis, las felicitaciones y el reconocimiento.

La propuesta incluyó además un delicioso agasajo para los invitados y shows de folclore y tango, que aportaron calidez y un sello bien argentino a la celebración. Así, la velada dejó en claro el lugar que Jorge Miliotti ha sabido construir en Mendoza, no solo por su respaldo técnico y su vínculo con CESVI, sino también por la solidez de sus relaciones y la proyección de su trabajo.

Mirá la galería de imágenes, y enterate quienes acompañaron a Jorge en esta gran celebración.

SOCIALES- Miliotti- 2 Jorge Miliotti junto a su familia, gran sostén en una tarde de celebración y reconocimientos. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 3 Jorge Miliotti compartió con Los Andes una tarde de celebración, reconocimiento y cercanía con su comunidad. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 6 Proveedores y amigos de Jorge que no quisieron perderse el evento. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 7 Marcela Gaua y Diego Martínez Palau, durante el evento realizado para celebrar un gran año de trabajo. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 8 Roberto Occhipinti, Carlos Messina, Eugenia Furió, Homero Pineda, Patricia y Liliana Labiano dijeron presente en el encuentro. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 9 Amigos de Jorge Miliotti se reunieron para brindar por la trayectoria y los nuevos desafíos del taller. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 10 Marcela Navarro, Celeste Laciar y Marcela Gaua se sumaron a este gran evento. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 11 Oscar Groppa, Gustavo Loretti, de Banco Macro, Gustavo Villegas y Sebastián Flores, de Triunfo, participaron del encuentro. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 12 Proveedores y amigos de Jorge Miliotti acompañaron una tarde atravesada por el reconocimiento y la celebración. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 13 Jorge Miliotti junto a proveedores y amigos, en el cierre de una velada marcada por los brindis y el afecto. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 14 Los shows artísticos acompañaron la tarde con música, tradición y un clima festivo muy bien recibido por los invitados. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 15 El folclore y el tango sumaron emoción, identidad y un marco especial a la celebración. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 16 Laura Ceppi, Daniel Marrano, Rubén Fuentes, Catalina Molinaro y Armando Bellin compartieron esta gran velada. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Miliotti- 18 Los amigos de Jorge dijeron presente en esta gran tarde compartida. Daniel Caballero/ Los Andes