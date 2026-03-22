22 de marzo de 2026 - 16:30

Con un gran agasajo, Jorge Miliotti celebró una nueva distinción de CESVI para su Taller

El propietario del taller automotriz líder en Mendoza reunió a clientes, amigos y proveedores para celebrar su trayectoria y la nueva mención de CESVI como taller sustentable.

Jorge Miliotti, en el taller que lo consolidó como uno de los nombres referentes del rubro en Mendoza.

Jorge Miliotti, en el taller que lo consolidó como uno de los nombres referentes del rubro en Mendoza.

Foto:

Ramiro Gómez/ Los Andes
Por Celeste Laciar

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La convocatoria tuvo un marcado tono de cercanía y celebración, con el objetivo de agasajar a quienes acompañan de manera permanente el trabajo del taller, y también de poner en valor una nueva distinción que refuerza su posicionamiento dentro del sector.

Un taller referente

Uno de los ejes del encuentro fue destacar que, desde hace 18 años, el taller de Jorge Miliotti cuenta con el reconocimiento de CESVI en reparación de chapa y pintura, una validación que lo ha consolidado como referente en la industria.

Ese respaldo sostenido en el tiempo refleja una manera de trabajar basada en la calidad, la mejora continua y el compromiso técnico, valores que han distinguido al taller y le han permitido construir una sólida reputación en Mendoza.

Nueva mención como primer taller ecosustentable

Durante la celebración también se puso en valor la nueva mención otorgada por CESVI, que reconoció al taller de Jorge Miliotti como primer taller ecosustentable. Esta distinción forma parte del Programa Taller Eco Sustentable de CESVI Argentina, que identifica a los talleres de chapa y pintura que incorporan prácticas, tecnologías y procesos responsables con el medio ambiente, orientados a reducir el impacto ecológico y fomentar la economía circular, sin resignar calidad ni seguridad en la reparación.

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Un brindis compartido

Más allá de la distinción, el encuentro funcionó como un espacio de celebración con quienes forman parte del entramado cotidiano del taller: clientes, amigos, proveedores y referentes del sector que acompañaron una tarde marcada por los brindis, las felicitaciones y el reconocimiento.

La propuesta incluyó además un delicioso agasajo para los invitados y shows de folclore y tango, que aportaron calidez y un sello bien argentino a la celebración. Así, la velada dejó en claro el lugar que Jorge Miliotti ha sabido construir en Mendoza, no solo por su respaldo técnico y su vínculo con CESVI, sino también por la solidez de sus relaciones y la proyección de su trabajo.

Mirá la galería de imágenes, y enterate quienes acompañaron a Jorge en esta gran celebración.

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Jorge Miliotti junto a su familia, gran sostén en una tarde de celebración y reconocimientos.

Jorge Miliotti junto a su familia, gran sostén en una tarde de celebración y reconocimientos.

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Jorge Miliotti compartió con Los Andes una tarde de celebración, reconocimiento y cercanía con su comunidad.

Jorge Miliotti compartió con Los Andes una tarde de celebración, reconocimiento y cercanía con su comunidad.

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Proveedores y amigos de Jorge que no quisieron perderse el evento.

Proveedores y amigos de Jorge que no quisieron perderse el evento.

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Marcela Gaua y Diego Martínez Palau, durante el evento realizado para celebrar un gran año de trabajo.

Marcela Gaua y Diego Martínez Palau, durante el evento realizado para celebrar un gran año de trabajo.

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Roberto Occhipinti, Carlos Messina, Eugenia Furió, Homero Pineda, Patricia y Liliana Labiano dijeron presente en el encuentro.

Roberto Occhipinti, Carlos Messina, Eugenia Furió, Homero Pineda, Patricia y Liliana Labiano dijeron presente en el encuentro.

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Amigos de Jorge Miliotti se reunieron para brindar por la trayectoria y los nuevos desafíos del taller.

Amigos de Jorge Miliotti se reunieron para brindar por la trayectoria y los nuevos desafíos del taller.

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Marcela Navarro, Celeste Laciar y Marcela Gaua se sumaron a este gran evento.

Marcela Navarro, Celeste Laciar y Marcela Gaua se sumaron a este gran evento.

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Oscar Groppa, Gustavo Loretti, de Banco Macro, Gustavo Villegas y Sebastián Flores, de Triunfo, participaron del encuentro.

Oscar Groppa, Gustavo Loretti, de Banco Macro, Gustavo Villegas y Sebastián Flores, de Triunfo, participaron del encuentro.

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Proveedores y amigos de Jorge Miliotti acompañaron una tarde atravesada por el reconocimiento y la celebración.

Proveedores y amigos de Jorge Miliotti acompañaron una tarde atravesada por el reconocimiento y la celebración.

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Jorge Miliotti junto a proveedores y amigos, en el cierre de una velada marcada por los brindis y el afecto.

Jorge Miliotti junto a proveedores y amigos, en el cierre de una velada marcada por los brindis y el afecto.

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Los shows artísticos acompañaron la tarde con música, tradición y un clima festivo muy bien recibido por los invitados.

Los shows artísticos acompañaron la tarde con música, tradición y un clima festivo muy bien recibido por los invitados.

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El folclore y el tango sumaron emoción, identidad y un marco especial a la celebración.

El folclore y el tango sumaron emoción, identidad y un marco especial a la celebración.

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Laura Ceppi, Daniel Marrano, Rubén Fuentes, Catalina Molinaro y Armando Bellin compartieron esta gran velada.

Laura Ceppi, Daniel Marrano, Rubén Fuentes, Catalina Molinaro y Armando Bellin compartieron esta gran velada.

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Los amigos de Jorge dijeron presente en esta gran tarde compartida.

Los amigos de Jorge dijeron presente en esta gran tarde compartida.

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Carina Olguín y Angelina Sileoni acompañaron la celebración en un ambiente de cercanía y camaradería.

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