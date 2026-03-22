Con un gran agasajo, Jorge Miliotti celebró una nueva distinción de CESVI para su Taller

Jorge Miliotti , propietario de JR Miliotti Taller Integral SA, reunió a clientes, amigos, proveedores y representantes de aseguradoras en una jornada especial pensada para compartir y poner en valor los vínculos construidos a lo largo del tiempo.
El propietario del taller automotriz líder en Mendoza reunió a clientes, amigos y proveedores para celebrar su trayectoria y la nueva mención de CESVI como taller sustentable.
Jorge Miliotti , propietario de JR Miliotti Taller Integral SA, reunió a clientes, amigos, proveedores y representantes de aseguradoras en una jornada especial pensada para compartir y poner en valor los vínculos construidos a lo largo del tiempo.
La convocatoria tuvo un marcado tono de cercanía y celebración, con el objetivo de agasajar a quienes acompañan de manera permanente el trabajo del taller, y también de poner en valor una nueva distinción que refuerza su posicionamiento dentro del sector.
Uno de los ejes del encuentro fue destacar que, desde hace 18 años, el taller de Jorge Miliotti cuenta con el reconocimiento de CESVI en reparación de chapa y pintura, una validación que lo ha consolidado como referente en la industria.
Ese respaldo sostenido en el tiempo refleja una manera de trabajar basada en la calidad, la mejora continua y el compromiso técnico, valores que han distinguido al taller y le han permitido construir una sólida reputación en Mendoza.
Durante la celebración también se puso en valor la nueva mención otorgada por CESVI, que reconoció al taller de Jorge Miliotti como primer taller ecosustentable. Esta distinción forma parte del Programa Taller Eco Sustentable de CESVI Argentina, que identifica a los talleres de chapa y pintura que incorporan prácticas, tecnologías y procesos responsables con el medio ambiente, orientados a reducir el impacto ecológico y fomentar la economía circular, sin resignar calidad ni seguridad en la reparación.
Más allá de la distinción, el encuentro funcionó como un espacio de celebración con quienes forman parte del entramado cotidiano del taller: clientes, amigos, proveedores y referentes del sector que acompañaron una tarde marcada por los brindis, las felicitaciones y el reconocimiento.
La propuesta incluyó además un delicioso agasajo para los invitados y shows de folclore y tango, que aportaron calidez y un sello bien argentino a la celebración. Así, la velada dejó en claro el lugar que Jorge Miliotti ha sabido construir en Mendoza, no solo por su respaldo técnico y su vínculo con CESVI, sino también por la solidez de sus relaciones y la proyección de su trabajo.
Mirá la galería de imágenes, y enterate quienes acompañaron a Jorge en esta gran celebración.