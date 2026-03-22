22 de marzo de 2026 - 16:41

La Media Maratón de la Ciudad de Mendoza batió récord de participación: más de 2.600 corredores

La edición 2026 de la Media Maratón reunió a más de 2.600 corredores y marcó un récord histórico. Ignacio Erario y Natacha Castaño se impusieron en los 21K en una jornada multitudinaria.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

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Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Media Maratón de la Ciudad de Mendoza 2026 reunió a más de 2.600 corredores, marcando un récord de participación y consolidando su crecimiento como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

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Desde temprano, los participantes comenzaron a llegar al Parque Central, punto de largada y llegada, en una mañana fresca que luego dio paso a condiciones ideales para la competencia. La jornada incluyó distancias de 21K y 10K, con atletas de distintos puntos del país y miles de personas acompañando el recorrido.

Media Maratón en Ciudad de la Mendoza
Media Maratón en Ciudad de la Mendoza.

Media Maratón en Ciudad de la Mendoza.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos
Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

Ganadores y resultados destacados

En los 21K, el mendocino Ignacio Erario volvió a quedarse con la victoria, seguido por Carlos Becerra y Juan Emilio Medina. Entre las mujeres, Natacha Castaño repitió triunfo, escoltada por María Belén Alegre y Ailín Funes.

En los 10K, el ganador fue Juan Martín Fernández, mientras que Paula Yacante se impuso en la categoría femenina.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos
Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

Multitudinaria Media Maratón en Mendoza con más de 2.600 inscriptos.

Una fiesta del deporte en la Ciudad

El intendente Ulpiano Suarez, quien participó en los 10 kilómetros, destacó el crecimiento del evento: “Somos una Ciudad del Deporte. La Media Maratón, la Nocturna, nuestra participación en la Maratón Internacional de Mendoza, todo esto forma parte de una agenda que crece año a año".

Y agregó: "Hacer deporte nos hace bien, pero además esto genera movimiento: viene gente de afuera, se aloja, consume y eso impulsa el turismo deportivo y el desarrollo económico de la capital”. “Hay récord de inscriptos con 2.600 participantes. Y además hay muchas personas que acompañan... es una verdadera fiesta en la Ciudad”, indicó el intendente.

El jefe comunal también subrayó el impacto del deporte en la economía local y el turismo, y planteó como objetivo superar los 3.000 corredores en la futuras edición.

La clasificación

21k

Varones

  1. Ignacio Erario: 1h05’12”
  2. Carlos Becerra: 1h09’17”
  3. Juan Emilio Medina: 1h12’11”

Mujeres

  1. Natacha Castaño: 1h17’49”
  2. María Belén Alegre: 1h22’40”
  3. Ailín Funes: 1h 23’42”

10k

Varones

  1. Juan Martín Fernández: 31’33”
  2. Mariano García: 31’51”
  3. Gustavo Galeano: 34’39”

Mujeres

  1. Paula Yacante: 38’34”
  2. Florencia Farías: 39’00”
  3. Daiana Olguín: 39’27
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