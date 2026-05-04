Maratón Internacional de Mendoza: María Belén Alegre se consagró en los 42K

La Maratón Internacional de Mendoza (MIM) , en su 26ª edición, volvió a desafiar a los corredores con un circuito entre Cacheuta y los Portones del Parque San Martín. La gran protagonista fue María Belén Alegre, quien conquistó su primera victoria en los 42K de esta competencia, con un tiempo de 2:53:43.

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-¿Cómo viviste este proceso hasta llegar a lo más alto del podio?

-La verdad es que es un logro muy importante porque detrás hay un proceso de mucho tiempo, con días buenos y días malos. Hay que aprender a sobrellevar esos altibajos de la mejor manera para obtener estos resultados; por eso estoy tan feliz.

-Cuando hablás de días malos, ¿te referís a la falta de ganas de entrenar?

-Exactamente. Ahí es cuando tiene que aparecer la disciplina. En mi caso, no me dedico exclusivamente al atletismo; tengo una profesión muy ajena al deporte, trabajo todo el día y necesito una organización extrema.

CB2_3745.JPG (1) María Belén Alegre inscribió su nombre entre los ganadores de los 42K de la Maratón Internacional Mendoza. Gentileza

-¿A qué te dedicás y cómo lográs coordinar esas dos vocaciones?

-Soy docente de educación especial. Mi día comienza muy temprano, a las 5.30, porque a las 6.00 ya tengo que estar en el gimnasio para luego entrar a la escuela a las 9.00. Recién vuelvo a casa a las 17.30, descanso un momento y salgo de nuevo a correr.

Una maratón inolvidable

-Para alguien que no corre, ¿cómo le explicarías qué se siente o por qué debería hacerlo?

-En mi caso, correr es un cable a tierra. Me hace muy bien. Más allá de la competencia, en el deporte descubrí cosas muy buenas, conocí personas y alcancé una calidad de vida que jamás imaginé tener.

-Ganaste en San Juan el año pasado y ahora en Mendoza. ¿Hubo diferencias en los sentimientos de una victoria respecto a la otra?

-Un montón. Correr fuera de la provincia exige una logística mayor y uno suele sentirse más solo en el camino. En cambio, hacerlo acá tiene un condimento especial: saber que en la meta te esperan tu familia, tus amigos y gente conocida. Recibir esa motivación en los últimos metros es algo muy lindo.

CB2_3742.JPG (1) María Belén Alegre inscribió su nombre entre los ganadores de los 42K de la Maratón Internacional Mendoza. Gentileza

-¿Cómo fue la estrategia de carrera?

-Fue muy desafiante, tuve que trabajar tanto lo físico como lo mental. Hasta el kilómetro 21 fui muy controlada, ajustando en momentos clave. A partir de la segunda mitad, cuando el cuerpo ya siente el desgaste, aparece la cabeza. Especialmente desde el kilómetro 30, cuando se hace más 'cuesta arriba', necesitás mucha fortaleza mental para no aflojar.

-¿La preparación incluye también un plan de alimentación estricto?

-Sí, pero en mi caso lo sostengo durante todo el año. Soy celíaca, por lo que mi alimentación debe estar siempre muy balanceada y cuidada, no solo cuando preparo una carrera específica.

-Empezaste a correr a los 30 años en plena pandemia, y al principio no te gustaba...

-Fue una historia especial en 2020. Yo hacía funcional y el profe nos empezó a introducir el running. La primera vez que salí a correr me enojé mucho. Pero con el tiempo lo fui haciendo de forma progresiva y encontré una pasión.