Son cada vez más las mujeres que corren: el running como espacio de libertad, desafío y comunidad

“Ingresando al área de aislamiento conocí a Karen, una paciente de 16 años con leucemia aguda. Su deseo era claro: quería el alta médica para correr la carrera de McDonald’s. Le expliqué que no estaba en condiciones, pero su determinación me conmovió. Le propuse que yo entrenaría por las dos, y si ella mejoraba, correríamos juntas. Durante semanas compartimos avances, kilómetros y sueños. Sin embargo, un día antes de la carrera, lamentablemente Karen falleció. Al día siguiente me puse la remera rosa y salí a correr por ella y por mí. Desde entonces, nunca dejé de correr. Ella me enseñó que la vida es corta, que hay que disfrutarla y siempre ir detrás de nuestros sueños”.