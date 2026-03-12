Tradición y vanguardia: el sábado 14 de marzo, Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu

Con la organización de Garzón Producciones , el sábado 14 de marzo, desde las 20 y hasta la 01, la cita promete una noche de folclore en vivo con artistas de primer nivel, feria de emprendedores, mesa de vinos y cocina de fuegos .

Debido a la situación meteorológica, el evento se desarrollará en el interior (show y feria), mientras que en el patio se ubicarán los food trucks. El histórico Espacio Arizu se convertirá en el epicentro de la música popular argentina con una peña folclórica diseñada para los amantes de la tradición y el baile. ¡No se suspende por lluvia!

Una cartelera con identidad local

• Seba Garay: el reconocido cantautor y gestor cultural aportará la esencia del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, Garay es un referente en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades.

• La Rienda: la banda compuesta por Xavier Mayorga, Diego Viale, Sebastián Maure, Luis Jara, Germán Ibacache, Franco Agüero, Juan Cruz Romero y Leonardo Ibacache ha cautivado a su público desde su formación en 2013. Con un estilo musical único que combina las danzas tradicionales y la música folklórica argentina, deja su huella en numerosos escenarios de todo el país.

• La Doble: formada en 2017, esta agrupación integrada por Miguel Martín, Mauricio Lezcano y Jorge Brizuela revive los ritmos argentinos con una propuesta potente que integra violín, percusión, guitarra y voces. Este año el vocalista Jorge Brizuela ganó el Pre Cosquín –sede Godoy Cruz– en el rubro Solista Vocal Masculino, representando a la provincia en uno de los festivales folclóricos más importantes del país.