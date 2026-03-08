En la Vendimia 90°, Alejandro Simón destacó el compromiso de Sancor Seguros con el interior

En el marco de la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia , SANCOR Seguros volvió a realizar en Mendoza su tradicional Gala de las Reinas , un evento que desde hace casi tres décadas forma parte de la agenda previa a la elección de la soberana nacional. La velada se desarrolló en el Park Hyatt Hotel Mendoza y reunió a autoridades de la compañía, referentes del sector asegurador, productores asesores, clientes y representantes del ámbito político y social.

El encuentro tuvo como objetivo homenajear a las candidatas departamentales que representan a cada rincón de la provincia y que luego competirán por la corona nacional en el Teatro Griego Frank Romero Day . Durante la noche también participó el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón , quien dialogó sobre la historia de la compañía, su crecimiento en el interior del país y los desafíos actuales del sector asegurador. El directivo destacó el origen cooperativo de la empresa y su vínculo con las economías regionales, en una provincia donde la compañía mantiene presencia desde hace más de medio siglo.

Durante el evento, el CEO del Grupo Sancor Seguros , Alejandro Simón , repasó la historia de la compañía y el modelo cooperativo que marcó su nacimiento y su expansión en el país. “ Sancor Seguros nace hace 80 años desde el interior del interior, en una región que necesitaba cobertura para que la actividad económica fuera viable y donde claramente no había interés de las grandes aseguradoras de la época en instalarse ”, explicó.

Según señaló, ese espíritu fue el que impulsó la creación de distintas empresas vinculadas a la producción y que finalmente dio origen, en 1945, a Sancor Seguros. “ Ese espíritu que nos vio nacer es el que nos guió a la hora de acompañar a las economías regionales y extender nuestros servicios a lo largo y ancho de todo el país ”, afirmó.

La Serenata de las Reinas se consolida como uno de los eventos más tradicionales de la agenda vendimial.

Uno de los rasgos que distingue al grupo asegurador es su fuerte presencia territorial en todo el país, especialmente en localidades del interior. “ Hoy tenemos alrededor de 750 sucursales y en cada pueblo de más de 5.000 habitantes hay una oficina del Grupo Sancor Seguros ”, explicó Simón , al destacar la capilaridad que logró la empresa a lo largo de las décadas.

El CEO remarcó que el contacto directo con los asegurados y la cercanía con las comunidades forman parte de la identidad histórica del grupo. “El lema siempre es dar el mejor producto, el mejor servicio a un precio justo, y estar con el asegurado a la hora del siniestro”, señaló.

En ese sentido, agregó que el acompañamiento humano continúa siendo un factor diferencial en el mercado asegurador. “La contención humana y la presencia es lo que nos diferencia, más allá de la tecnología que también incorporamos a lo largo de las décadas”, sostuvo.

El vínculo entre la Vendimia y los valores de la empresa

Para Alejandro Simón, la participación del grupo en la Fiesta Nacional de la Vendimia refleja valores que la empresa comparte con la celebración mendocina. “La vendimia es un símbolo que tiene mucho que ver con lo que nosotros proponemos, que es el fruto del trabajo, el esfuerzo y el reconocimiento también a la familia que está detrás de ese trabajo”, expresó.

En ese marco, destacó que acompañar este tipo de celebraciones también forma parte del compromiso de la empresa con el desarrollo de las economías regionales. “Nos sentimos muy cómodos en las grandes fiestas como esta y también en lo que sucede día a día en cada uno de los pueblos que hacen grande a nuestro país”, afirmó.

El Grupo Sancor Seguros mantiene una fuerte presencia en la región de Cuyo y particularmente en Mendoza, donde desarrolla actividad desde hace más de cinco décadas. “Estamos hace más de 50 años en Mendoza y en todo el interior del país. Somos líderes en el sector argentino, pero especialmente porque somos líderes en el interior”, explicó Simón.

Autoridades de Sancor junto al Gobernador y vicegobernadora Autoridades de Grupo Sancor junto al gobernador, vicegobernadora y acompañantes.

El CEO también destacó el crecimiento reciente de la empresa en la provincia, donde en los últimos años se abrieron nuevas oficinas. “Hace unos dos años inauguramos oficinas nuevas en esta ciudad, lo cual muestra de alguna manera el crecimiento que estamos teniendo, no solamente en seguros sino también en otros servicios del grupo”, indicó.

Ese desarrollo también incluye a Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo. “Después de poco más de una década ya somos la quinta prepaga más grande de la Argentina”, señaló Simón, quien además destacó que en Mendoza la compañía tiene una presencia cada vez más fuerte dentro del sistema privado de salud.

Inteligencia artificial y transformación tecnológica

Otro de los ejes que abordó el CEO del grupo fue la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente herramientas vinculadas a la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial es como toda revolución industrial en el pasado: ofrece oportunidades enormes, pero tampoco hay que pensar que es mágica ni que puede reemplazar aspectos de empatía y humanidad que deben seguir presentes”, explicó.

Según detalló, el grupo ya está incorporando estas herramientas en distintos procesos operativos para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. “Estamos incorporando agentes de inteligencia artificial en cada uno de los eslabones de nuestros procesos para brindar respuestas más rápidas y más precisas”, afirmó.

Sin embargo, Simón aclaró que la tecnología no reemplaza el rol de los productores asesores de seguros, quienes siguen siendo fundamentales dentro del negocio. “Todo lo que hacemos se debe a ellos, que son nuestros socios estratégicos”, sostuvo.

El objetivo, explicó, es que estas herramientas también lleguen a las oficinas de los productores para optimizar su trabajo diario. “La idea es que tengan más tiempo para vender y para atender al que lo necesita y menos tiempo para administrar”, señaló.