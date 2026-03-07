7 de marzo de 2026 - 15:08

Looks de lujo, personalidades y pocos políticos: el Carrusel desde las terrazas de Hyatt junto a Sancor Seguros

En pleno Carrusel de las Reinas, el espacio de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt reunió a empresarios y personalidades entre lujo y looks destacados.

Invitados especiales siguieron el Carrusel desde el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt Mendoza.

Invitados especiales siguieron el Carrusel desde el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt Mendoza.

Foto:

Marcelo Álvarez
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Carrusel de las Reinas volvió a convocar a miles de personas en las calles de Mendoza, incluso pese a las condiciones climáticas adversas y a la suspensión de la gran fiesta prevista para la noche del sábado. Entre carrozas, comparsas y música patriótica, el desfile mantuvo su espíritu festivo en el centro mendocino.

Leé además

no es lo mismo mendoza en vendimia: asi se vivio el carrusel y las mejores fotos de la fiesta en las calles

No es lo mismo Mendoza en Vendimia: así se vivió el Carrusel y las mejores fotos de la fiesta en las calles
Vendimia 2026: el sábado de festejos arranca tempranito y así será el Carrusel de las reinas

Vendimia 2026: el sábado de festejos arranca temprano con el Carrusel

En paralelo, el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt reunió a empresarios, invitados especiales y distintas personalidades que siguieron el evento en un ambiente de lujo, con elegantes looks y encuentros sociales, mientras el tradicional Carrusel avanzaba por la ciudad.

Invitados especiales, lujo y un anuncio por los 80 años de Sancor Seguros

El recorrido del Carrusel de las Reinas llegó a la calle Chile de Ciudad cerca de las 12.30, donde el público escuchó el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y otras canciones patrias interpretadas por la banda de la Policía de Mendoza. Entre las carrozas y comparsas, el festejo volvió a convocar a una multitud, aunque este año se destacó un detalle: la ausencia de figuras políticas nacionales en el palco VIP, tradicionalmente reservado para autoridades.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (15)

Mientras el desfile avanzaba por las calles, el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt Mendoza concentró a invitados especiales y referentes de distintos ámbitos. Entre las personalidades presentes estuvieron el director y dramaturgo Pepe Cibrián y el diputado nacional Luis Petri, quien asistió junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (9)
Autoridades de Sancor junto a Luis Petri y Cristina Pérez.

Autoridades de Sancor junto a Luis Petri y Cristina Pérez.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (1)
Pepe Cibrián Campoy.

Pepe Cibrián Campoy.

En ese marco, la empresa adelantó un proyecto especial para celebrar sus 80 años en 2026, una producción audiovisual que realizará junto al reconocido director Juan José Campanella. Sobre el origen de la iniciativa, Sergio Montaña, director de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de Sancor Seguros, explicó: “Queremos tener un video institucional que nos muestre y nos comunique quiénes somos. Tenemos algo, pero ha quedado en el tiempo y nos falta una parte de nuestra historia”.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (8)
Sergio Montaña, director de asuntos legales y relaciones institucionales de Sancor.

Sergio Montaña, director de asuntos legales y relaciones institucionales de Sancor.

El directivo contó además cómo surgió el vínculo con el cineasta: “Nos vinculamos con muchos creativos y Campanella, a través de amigos en común, se acercó. Él también tenía iniciativas, así que no solamente tenemos un vínculo con él por esta situación, sino también por otras acciones donde nosotros ponemos nuestro interés en desarrollar negocios e ideas y él con su creatividad”.

Sobre el estreno del material, Montaña adelantó que habrá presentaciones en dos momentos clave del calendario institucional. “El estreno va a tener algún anticipo en nuestra gala en el Teatro Colón el próximo 8 de junio y va a ser presentado en sociedad cuando nos visiten las más altas autoridades nacionales y provinciales en una gala en la asamblea número 80 que vamos a hacer en Sunchales el 3 de octubre”.

Según detalló, la producción buscará sintetizar la identidad y el futuro de la compañía: “Pretende contar quiénes somos brevemente, en una empresa que piensa en cómo nació y también en el futuro, siendo sustentable y privilegiando nuestro capital humano por sobre otras cosas”.

Galería de imágenes:

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (3)
Ana Cristina Gonçalves.

Ana Cristina Gonçalves.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (2)
Entre lujo y looks elegantes, empresarios y personalidades compartieron el evento mientras avanzaba el desfile por el centro.

Entre lujo y looks elegantes, empresarios y personalidades compartieron el evento mientras avanzaba el desfile por el centro.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (5)
Clara Argonz, Vanina Ponticelli, Enriqueta Gordillo y Andrea Rinesi.

Clara Argonz, Vanina Ponticelli, Enriqueta Gordillo y Andrea Rinesi.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (12)
Presidente Carlos Casto, el CEO Alejandro Simón y Autoridades de Sancor de Brasil.

Presidente Carlos Casto, el CEO Alejandro Simón y Autoridades de Sancor de Brasil.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (4)
Victoria Peretti.

Victoria Peretti.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (13)
Francisco Cruz, Eduardo Terranova, Federico Ariel, Alejandro Simón, Carlos Casto, Victoria Sichowsky, Panello y Federico Pernuzzi.

Francisco Cruz, Eduardo Terranova, Federico Ariel, Alejandro Simón, Carlos Casto, Victoria Sichowsky, Panello y Federico Pernuzzi.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (6)
Carla Scattareggia y Daniela Linares.

Carla Scattareggia y Daniela Linares.

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (16)
Laura Carbonari junto a Pepe Cibrián en Terrazas de Hyatt viendo el Carrusel de la Vendimia junto a Sancor Seguros.

Laura Carbonari junto a Pepe Cibrián en Terrazas de Hyatt viendo el Carrusel de la Vendimia junto a Sancor Seguros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

agasajo: en un contexto complejo las bodegas buscan salir a flote y reinventarse

Agasajo: en un contexto complejo las bodegas buscan salir a flote y reinventarse

Walter Bressia durante su discurso. 

Bressia pidió "competitividad sistémica" para que el vino vuelva a crecer en exportaciones

Cornejo en el desayuno de la Coviar. 

En el Desayuno de la Coviar, Cornejo defendió el rol del Estado para impulsar la vitivinicultura

Mario González, presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina, señaló, en el tradicional Desayuno de Coviar, que la diversificación es clave

Mario González en el Desayuno de Coviar: "La diversificación es el rumbo de la vitivinicultura"