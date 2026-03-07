Looks de lujo, personalidades y pocos políticos: el Carrusel desde las terrazas de Hyatt junto a Sancor Seguros

El Carrusel de las Reinas volvió a convocar a miles de personas en las calles de Mendoza , incluso pese a las condiciones climáticas adversas y a la suspensión de la gran fiesta prevista para la noche del sábado. Entre carrozas, comparsas y música patriótica, el desfile mantuvo su espíritu festivo en el centro mendocino.

No es lo mismo Mendoza en Vendimia: así se vivió el Carrusel y las mejores fotos de la fiesta en las calles

En paralelo, el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt reunió a empresarios, invitados especiales y distintas personalidades que siguieron el evento en un ambiente de lujo , con elegantes looks y encuentros sociales, mientras el tradicional Carrusel avanzaba por la ciudad.

El recorrido del Carrusel de las Reinas llegó a la calle Chile de Ciudad cerca de las 12.30, donde el público escuchó el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y otras canciones patrias interpretadas por la banda de la Policía de Mendoza. Entre las carrozas y comparsas, el festejo volvió a convocar a una multitud, aunque este año se destacó un detalle: la ausencia de figuras políticas nacionales en el palco VIP, tradicionalmente reservado para autoridades.

Mientras el desfile avanzaba por las calles, el espacio exclusivo de Sancor Seguros en las Terrazas de Hyatt Mendoza concentró a invitados especiales y referentes de distintos ámbitos. Entre las personalidades presentes estuvieron el director y dramaturgo Pepe Cibrián y el diputado nacional Luis Petri , quien asistió junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez .

En ese marco, la empresa adelantó un proyecto especial para celebrar sus 80 años en 2026 , una producción audiovisual que realizará junto al reconocido director Juan José Campanella . Sobre el origen de la iniciativa, Sergio Montaña , director de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de Sancor Seguros, explicó: “Queremos tener un video institucional que nos muestre y nos comunique quiénes somos. Tenemos algo, pero ha quedado en el tiempo y nos falta una parte de nuestra historia” .

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (8) Sergio Montaña, director de asuntos legales y relaciones institucionales de Sancor. Walter Caballero

El directivo contó además cómo surgió el vínculo con el cineasta: “Nos vinculamos con muchos creativos y Campanella, a través de amigos en común, se acercó. Él también tenía iniciativas, así que no solamente tenemos un vínculo con él por esta situación, sino también por otras acciones donde nosotros ponemos nuestro interés en desarrollar negocios e ideas y él con su creatividad”.

Sobre el estreno del material, Montaña adelantó que habrá presentaciones en dos momentos clave del calendario institucional. “El estreno va a tener algún anticipo en nuestra gala en el Teatro Colón el próximo 8 de junio y va a ser presentado en sociedad cuando nos visiten las más altas autoridades nacionales y provinciales en una gala en la asamblea número 80 que vamos a hacer en Sunchales el 3 de octubre”.

Según detalló, la producción buscará sintetizar la identidad y el futuro de la compañía: “Pretende contar quiénes somos brevemente, en una empresa que piensa en cómo nació y también en el futuro, siendo sustentable y privilegiando nuestro capital humano por sobre otras cosas”.

Galería de imágenes:

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (3) Ana Cristina Gonçalves. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (2) Entre lujo y looks elegantes, empresarios y personalidades compartieron el evento mientras avanzaba el desfile por el centro. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (5) Clara Argonz, Vanina Ponticelli, Enriqueta Gordillo y Andrea Rinesi. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (12) Presidente Carlos Casto, el CEO Alejandro Simón y Autoridades de Sancor de Brasil. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (4) Victoria Peretti. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (13) Francisco Cruz, Eduardo Terranova, Federico Ariel, Alejandro Simón, Carlos Casto, Victoria Sichowsky, Panello y Federico Pernuzzi. Walter Caballero

Terrazas Sancor en Hyatt 2026 (6) Carla Scattareggia y Daniela Linares. Walter Caballero