No es lo mismo Mendoza en Vendimia: así se vivió el Carrusel y las mejores fotos de la fiesta en las calles

¡Qué la reprogramación del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 no opaque el tradicional y clásico sábado vendimial! Esa es la premisa con la que el icónico Carrusel de las reinas partió cerca de las 9:30 de esta mañana desde los Portones del Parque (Boulogne Sur Mer y Emilio Civit). Con las federaciones gauchas escoltando la imagen de la Virgen de la Carrodilla a la cabeza, el desfile de carros le puso color y calor a una mañana gris y fresquita (al menos durante las primeras horas).

Lo mismo hicieron las comparsas y caporales carnavaleros que, son sus destrezas y ritmo, antecedieron a los carros de cada departamento . Todo esto hizo que esas lloviznas leves -que marcaron la previa -en un sábado donde la alerta amarilla por lluvias que motivó la reprogramación del acto central se mantiene vigente- pasaran a un segundo plano.

"Salimos tempranito de Luján y vinimos a la calle San Martín, porque es el lugar donde mejor se vive el Carrusel . No solo para conseguir un buen lugar, sino para no tener problemas con el estacionamiento ", contó Alberto, quien junto a su hija y su nieto de 6 años aguardaban sobre el cordón de calle San Martín, a metros de la esquina con Alem a las 9. Por supuesto, no les faltaba el "recolector" artesanal fabricado con un palo de madera y un cesto de plástico.

" Ojalá este año tiren un poco más las reinas, ¡porque vienen bastante tacañas últimamente !", resumió casi a las carcajadas en lujanino.

Con las alertas meteorológicos "al acecho", el Carrusel de las Reinas llenó de color, música y tradición las calles de la Ciudad de Mendoza . Incluso, las propias soberanas sabían que el tradicional desfile era la última oportunidad para celebrar junto al pueblo, a su pueblo, antes de la elección y coronación . Por esto mismo es que saludaron -con el infaltable beso bandeja como caballito de batalla- y sonrieron infinitamente ante la gente.

CArrusel 4 Carrusel Ramiro Gómez / Los Andes

Las "barras" de cada candidata -conformadas por familiares, amigos o vecinos apasionados que sostuvieron carteles, pancartas y hasta remeras con las fotos y nombres- hicieron que esas sonrisas sea aún más marcadas. Casi tan marcadas como los incesantes bocinazos que el público hizo sonar cuando veía a su candidata.

A diferencia de otras Vendimias, este año las candidatas podrán disfrutar de una inédita noche de descanso antes de la "gran noche, gran" en el teatro griego Frank Romero Day. Ello luego de que se confirmara para mañana, domingo 8 de marzo, la reprogramación del Acto Central de la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, "90 cosechas de una misma cepa".

CArrusel 12 Carrusel de reinas 2026 Ramiro Gómez / Los Andes

En los comercios y confiterías ubicados sobre las calles comprendidas por el Carrusel, los empleados y las empleadas también vivieron Vendimia a su manera. Como fue el caso de las trabajadoras de una panadería ubicada en calle San Martín y donde las chicas que atendían al público llevaban sobre su cabeza una corona de cartón. "¡Por supuesto que es por la Vendimia!", contestan ante la pregunta obvia.

Demorado y lento

Uno de los tantos clásicos del Carrusel vendimial estuvo marcado por las demoras en su arranque (lo que hizo que, en consecuencia, se estirara más su duración). Y si bien esta mañana estaba previsto que el desfile comenzara a las 10, los retrasos también dijeron presentes.

Un "contracarrusel" convocado como forma de protesta -y que se concentró en las inmediaciones del hotel Hyatt- hizo que el desfile de los carros partiera en plenitud y comenzara a pasear por las calles citadinas más cerca de las 11:30 - 12. Y el lento avance llevó a que hasta los propios caballos que participaron se mostraran más nerviosos que de costumbre, por los ruidos del desfile y la multitud que se acercaba con carteles y canastos.

Como cada año, las 18 reinas departamentales desfilaron frente a cientos de miles de personas que, contagiadas, y a la vez generadoras, de fervor popular, saludaron, vitorearon e intentaron quedarse con algunos de los presentes que las soberanas de la Vendimia 2026 repartieron junto a sus cortes.

Entre miles de perlitas, llamó la atención -por ejemplo- ver al intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, caminando delante del carro departamental y custodiando a su soberana. Lo mismo ocurrió con Alejandro Morillas y la reina sancarlina.

"No puedo definir con palabras lo que estoy sintiendo, quiero agradecerle a todos los mendocinos", confesó a Los Andes la reina de San Carlos, Virginia Gómez Coronel.

También la reina de La Paz, Ana Laura Roza, se bajó del carro en la zona de Chile y Espejo para saludar y fotografiarse con la multitud. ¡Y ni hablar de la euforia y el clima de carnaval que aportó el carro de Tunuyán con la espuma que lanzó y con la que "chayó" a los presentes!

CArrusel 5 Carrusel de las reinas de la Vendimia 2026. Ramiro Gómez / Los Andes

Las reinas de Malargüe y de Lavalle también abandonaron sus carros y el protocolo por unos instantes para caminar por la calle, saludar cara a cara a la gente y hasta repartir algunos melones (en el caso de la reina lavallina).

A lo largo del recorrido también participaron centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportaron identidad y color a la celebración. El público acompañó con entusiasmo cada paso del desfile, en una postal que reflejó el carácter participativo y popular de la fiesta.

En cuanto al recorrido, comenzó en los Portones del Parque General San Martín y continuó por la avenida Emilio Civit el este, y luego Sarmiento -a partir de las vías del Metrotranvía- hasta llegar la plaza Independencia.

CArrusel 3 Ramiro Gómez / Los Andes

Al llegar a la intersección entre Sarmiento y Chile (a la altura del escudo provincial de la Plaza Independencia), el recorrido giró hacia el norte hasta llegar a Avenida Las Heras. Luego los carros y comparsas continuaron hacia el sur hasta San Martín con destino a la calle Colón, donde se prodjo la desconcentración ya a la siesta.