Qué pasará con las entradas para Vendimia: así quedó el cronograma tras la reprogramación del Acto Central

Autoridades provinciales anunciaron la reprogramación del acto central para el domingo ante el pronóstico de lluvias en Mendoza. Qué pasa con quienes tienen tickets para a Luciano Pereyra.

El Acto Central de la Vendimia 2026 fue reprogramado para el domingo 8 de marzo&nbsp;

El Acto Central de la Vendimia 2026 fue reprogramado para el domingo 8 de marzo 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Debido al pronóstico de tormentas fuertes para este sábado a la noche, las autoridades del Gobierno de Mendoza decidieron postergar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para el próximo domingo 8 de marzo.

Minutos antes de las 21, en una conferencia de prensa en el auditorio Bustelo, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, comunicó la decisión de modificar el día del Acto Central, donde se elegirá a la nueva reina y virreina del corriente año. En este sentido, la repetición que estaba planificada para el domingo pasará al miércoles 11 de marzo.

En cuanto al show de Luciano Pereyra, Gareca confirmó que el artista se presentará en el anfiteatro este domingo después de la celebración del Acto Central. Aquellas personas que compraron las entradas para Luciano Pereyra podrán solicitar la devolución por medio de EntradaWeb.

Vendimia 2025 Acto Central (12).jpeg

Así quedó la reprogramación de actividades

  • Acto Central y Elección de la Reina Nacional de la Vendimia: domingo 8 de marzo, a las 21.
  • Recital de Luciano Pereyra: se realizará el mismo domingo, luego del Acto Central.
  • Repetición del espectáculo vendimial: se traslada al miércoles 11 de marzo.
  • Espectáculos previstos para lunes y martes: no tendrán modificaciones y seguirán como se anunciaron en el Teatro Griego Frank Romero Day

Qué pasará con las entradas para Luciano Pereyra

El encargado de dar las novedades reprogramación fue el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca. El funcionario explicó que la decisión se tomó tras analizar los pronósticos meteorológicos y evaluar las condiciones necesarias para el desarrollo seguro del espectáculo. “Hemos decidido postergar el Acto Central para el día domingo porque el pronóstico marca una fuerte probabilidad de lluvias y tormentas. Si bien en otras oportunidades se han realizado fiestas con lluvia, en este caso la intensidad prevista no permite poner en riesgo a las personas que estarán en el teatro griego, tanto al público como a los artistas y a todos los servicios que participan del evento”, señaló.

Gareca detalló que, con esta reprogramación, el recital de Luciano Pereyra, que originalmente estaba previsto para la repetición, pasará a realizarse el domingo luego del Acto Central, mientras que el miércoles quedará destinado exclusivamente a la repetición del espectáculo vendimial.

Respecto de las entradas, se informó que los tickets adquiridos para el Acto Central del sábado tendrán plena validez para la nueva fecha del domingo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En el caso de quienes hayan adquirido entradas para la repetición a través de la plataforma EntradaWeb y deseen solicitar la devolución del dinero, el trámite podrá gestionarse directamente con la plataforma a partir del jueves 12 de marzo, a través de los canales de contacto que allí se informan.

Desde la organización agradecieron la comprensión del público, de los trabajadores de la fiesta y de todos los equipos técnicos y artísticos, destacando que la decisión fue tomada exclusivamente por razones de seguridad.

