7 de marzo de 2026 - 23:43

Vendimia 2026: el Hyatt Mendoza agasajó a huéspedes en sus terrazas para ver el Carrusel

Huéspedes disfrutaron el Carrusel desde las terrazas, con una distinguida gastronomía y un excelente servicio.

Una mañana de Vendimia y hospitalidad en terrazas del Hyatt.

Una mañana de Vendimia y hospitalidad en terrazas del Hyatt.

Foto:

Celeste Laciar/ Los Andes
Por Celeste Laciar

En el marco de la Vendimia 2026, Park Hyatt Mendoza agasajó a huéspedes y clientes con una propuesta especialmente pensada para vivir el Carrusel de las Reinas desde sus terrazas. La invitación del hotel puso el acento en una experiencia diferencial, con una ubicación privilegiada para seguir el tradicional desfile vendimial desde uno de los espacios más emblemáticos del centro mendocino.

Vista privilegiada al paso del Carrusel

Mientras las reinas departamentales, los carros alegóricos y las distintas agrupaciones avanzaban por las calles de la Ciudad, turistas y mendocinos disfrutaron de la celebración desde un punto estratégico, en una mañana que volvió a reunir color, tradición y espíritu festivo. El Carrusel comenzó este sábado desde las 9 y volvió a ser una de las grandes postales de la agenda vendimial 2026.

La experiencia se completó con una distinguida propuesta gastronómica y de bebidas, en sintonía con el perfil del hotel y con el clima celebratorio de la jornada. La oferta culinaria y los espacios de terrazas forman parte de la identidad de Park Hyatt Mendoza, que presenta a su restaurante Bistro M y sus áreas al aire libre como parte central de su propuesta para huéspedes y visitantes.

Una postal social del calendario vendimial

Entre brindis, charlas y escenas de disfrute compartido, el encuentro dejó una postal marcada por la hospitalidad y el encanto de Vendimia. Así, el Hyatt volvió a sumarse al calendario social de la fiesta con una experiencia pensada para quienes buscaban vivir el Carrusel de una manera diferente: con comodidad, buena gastronomía y una mirada privilegiada sobre una de las celebraciones más queridas de Mendoza.

Postales de una mañana de hospitalidad, brindis y Vendimia

La galería reúne postales del agasajo que el Hyatt ofreció en sus terrazas durante el Carrusel de las Reinas: escenas del encuentro social, momentos de brindis, servicio gastronómico y la vista privilegiada al paso del desfile vendimial.

