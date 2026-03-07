7 de marzo de 2026 - 21:42

Vendimia 2026: embajadores disfrutaron la Vía Blanca en el Park Hyatt Mendoza

Una importante delegación internacional compartió en Mendoza una experiencia única, entre protocolo, hospitalidad y Vendimia.

Representantes diplomáticos de 28 naciones compartieron una noche especial en Mendoza.

Foto:

Daniel Caballero/ Los Andes
Por Celeste Laciar

En el marco de Vendimia 2026, Mendoza recibió a representantes diplomáticos de 28 naciones que participaron de una agenda oficial pensada para mostrar al mundo la identidad cultural, turística y productiva de la provincia. La cita tuvo uno de sus momentos más distintivos en el cóctel de Embajadores, una propuesta que combinó protocolo, hospitalidad y celebración vendimial.

La actividad comenzó con el saludo protocolar en La Enoteca del Centro de Congresos, donde el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado recibieron al cuerpo diplomático extranjero. Luego, los invitados asistieron a la presentación de las candidatas de Vendimia 2026 en el Auditorio Ángel Bustelo, en una antesala institucional que reforzó el valor simbólico de la fiesta mayor de los mendocinos.

Vista privilegiada a la Vía Blanca de las Reinas

Ya por la noche, el encuentro se trasladó a las Terrazas del Park Hyatt Mendoza, frente a Plaza Independencia, desde donde los representantes diplomáticos siguieron el paso de la Vía Blanca de las Reinas. Desde ese punto privilegiado, embajadores e invitados disfrutaron de los carros alegóricos iluminados, la música, el baile y el entusiasmo de mendocinos y turistas que colmaron el centro.

En clave social, la velada sumó una distinguida propuesta gastronómica y de bebidas, en un contexto ideal para el intercambio y el brindis. Así, este cóctel de Embajadores volvió a consolidarse como una escena estratégica dentro del calendario vendimial: una experiencia pensada para internacionalizar Mendoza, mostrar su cultura y sus tradiciones, y poner en primer plano a su industria madre, la vitivinicultura.

Postales de una velada con sello internacional

La galería reúne postales del cóctel de Embajadores en el Park Hyatt Mendoza: escenas del saludo protocolar, momentos del encuentro social, brindis entre invitados y la vista privilegiada al paso de la Vía Blanca de las Reinas.

SOCIALES_ Hyatt Diplos 2
Desde las terrazas del Park Hyatt, Diego Cánepa, embajador de Uruguay, Hoshino Yoshitaka y su comitiva, siguieron de cerca el paso de los carros vendimiales.

SOCIALES_ Hyatt Diplos 3
José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, y autoridades, se encontraron en una noche de celebración frente a Plaza Independencia.

SOCIALES_ Hyatt Diplos 4
Pedro Urribarren, Dalmiro Barbeito, Omar Félix y su esposa Alejandra: brindis y conversación en una noche de fuerte impronta mendocina.

SOCIALES_ Hyatt Diplos 5
Dalmiro Barreiro; Atilio Calzetti, Alfredo Martinez Kenny y Pablo Fekete, disfrutando de una experiencia que unió cultura, diplomacia y Vendimia.

SOCIALES_ Hyatt Diplos 6
Martín Clement, Cecilia Romano, Virginia Kil, Ángel Cattaneo y Mario Katzenell, en una velada pensada para agasajar a los visitantes internacionales.

SOCIALES_ Hyatt Diplos- 1
Representantes diplomáticos de Japón, Finlandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam compartieron una noche especial en Mendoza.

