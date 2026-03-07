Pablo Aristizábal, especialista en IA: "La verdadera amenaza es que dejemos de pensar"

“Si delegamos completamente el pensamiento en las máquinas, dejamos de ser ciudadanos críticos”. Así comenzó la charla con Pablo Aristizábal , un apasionado de la tecnología aplicada a la educación, ensayista, pensador y profesor universitario (tiene su propia cátedra en la UBA, Emprendedor21), Además es creador de FlexFlix , una plataforma de streaming con enfoque curricular, de Aula365, Los Creadores y Educatina y de Edtech , empresa que apunta a cambiar la forma de aprender utilizando la tecnología.

Fue un invitado de lujo del encuentro VendimIA , enmarcado en el programa “Mendoza Aumentada”, una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE que busca incorporar inteligencia artificial en las aulas mediante un enfoque pedagógico.

El especialista presentó la charla “ Cuando la educación decide gobernar la inteligencia artificial ”, un tema que es la columna vertebral de la entrevista realizada por Los Andes diario La charla comienza de una manera poco habitual. "Te voy a dar las preguntas y respuestas, incluso el titulo utilizando ChatGPT, todo lo que necesites de mi, en pocos minutos", aseguró el entrevistado. Y así fue. A continuación el texto armado por IA, teniendo como “piloto” al experto en tecnologías:

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, el debate suele centrarse en la tecnología: qué puede hacer, qué trabajos reemplazará o qué riesgos traerá. Sin embargo, el emprendedor tecnológico y pensador educativo Pablo Aristizabal plantea una preocupación distinta.

El especialista habló sobre los nuevos desafíos que se vienen en la educación.

Durante su conferencia “Gobernanza Cognitiva y Mendoza Aumentada”, Aristizabal introdujo un concepto que empieza a ganar relevancia en el debate global: la soberanía cognitiva .

“La verdadera amenaza de la inteligencia artificial no es la tecnología. La verdadera amenaza es que dejemos de pensar. Estamos entrando en la era de la soberanía cognitiva”.

- Usted habló de “soberanía cognitiva”. ¿A qué se refiere exactamente?

- "Durante siglos los países defendieron su soberanía territorial. Después su soberanía económica. Hoy aparece una nueva dimensión: la soberanía cognitiva. Es la capacidad que tiene una sociedad de seguir pensando por sí misma en un mundo donde la inteligencia artificial puede pensar por nosotros. Si delegamos completamente el pensamiento en las máquinas, dejamos de ser ciudadanos críticos y nos volvemos simplemente usuarios dependientes de sistemas que no controlamos. El problema no es la IA, es cómo educamos".

- Muchos discursos hablan de los peligros de la inteligencia artificial. ¿Usted comparte esa preocupación?

- "No creo que el problema sea la inteligencia artificial. El verdadero problema es cómo se integra en la educación. La evidencia es clara: cuando el pensamiento se forma primero, la tecnología potencia el aprendizaje. Pero cuando la tecnología reemplaza el esfuerzo cognitivo, lo debilita. Por eso el debate no debería ser IA sí o IA no. El debate es cómo diseñamos una arquitectura educativa que preserve el pensamiento humano".

- Hoy un alumno puede no pensar nunca más ¿Por qué cree que este momento es tan crítico para la educación?

- "Porque por primera vez en la historia un estudiante tiene acceso no solo a toda la información del mundo, sino también a máquinas que pueden producir respuestas, ensayos, ideas y soluciones por él. Eso tiene un potencial extraordinario. Pero también introduce un riesgo nuevo, la posibilidad de no pensar nunca más por cuenta propia. Si un alumno delega todo su proceso cognitivo en la inteligencia artificial, puede aprobar exámenes, producir textos y resolver tareas sin haber desarrollado criterio. Y una sociedad sin criterio es una sociedad vulnerable".

- Mendoza y una oportunidad de liderazgo ¿Por qué planteó este debate en la provincia?

- "Porque Mendoza tiene una oportunidad muy interesante. Puede convertirse en una de las primeras provincias de América Latina en desarrollar una política pública de inteligencia aumentada en educación. El proyecto Mendoza Aumentada busca justamente eso: que la inteligencia artificial no reemplace el pensamiento humano, sino que lo potencie. No se trata de que los estudiantes usen IA para hacer tareas más rápido. Se trata de que aprendan a pensar mejor con ella".

- La educación del siglo XX enseñaba a responder. ¿Qué cambios cree que necesita la escuela para adaptarse a esta nueva era?

- "La educación del siglo XX estaba diseñada para enseñar respuestas.Pero en la era de la inteligencia artificial, las respuestas están a un clic. La habilidad verdaderamente importante ahora es formular buenas preguntas. Por eso creo que la educación del siglo XXI tiene que pasar del arte de responder al arte de preguntar. Quien sabe preguntar bien sigue pensando, quien deja de preguntar, deja de pensar. Usamos inteligencia artificial, pero no para que el sistema piense por los alumnos, sino para estimular procesos de aprendizaje donde los estudiantes aprenden, conversan, crean y comparten ideas. La tecnología debería amplificar la inteligencia humana, no reemplazarla".

Para Aristizabal, el impacto de la inteligencia artificial será mucho más profundo que el de cualquier tecnología anterior. Pero el verdadero desafío no será técnico. "Será cultural”.

Mendoza, aliada de la Inteligencia artificial

El ministro de Educación Tadeo García Zalazar viene impulsando esta estrategia con la finalidad de que la inteligencia artificial en el sistema educativo no se limite al acceso a nuevas herramientas tecnológicas, sino que forme parte de un trabajo metodológico diseñado para potenciar las capacidades de comprensión, análisis y toma de decisiones de los estudiantes.

Pablo, el intendente de Godoy Cruz y Tadeo Salazar

“Estamos convencidos de que la inteligencia artificial debe incorporarse a la escuela con una mirada pedagógica. No se trata simplemente de usar nuevas herramientas, sino de diseñar metodologías que permitan que los estudiantes desarrollen más pensamiento crítico, más capacidad de análisis y mejores habilidades para tomar decisiones en un mundo cada vez más complejo. En Mendoza tomamos una decisión clara: llevar la inteligencia artificial a las aulas, pero hacerlo de manera responsable, pedagógica y siempre liderada por los docentes, para que los estudiantes aprendan a usarla bien y no a delegar su pensamiento”, señaló el ministro.

El funcionario aclaró que en lugar de desplegar herramientas tecnológicas de manera indiscriminada, la estrategia provincial propone gobernar pedagógicamente la inteligencia artificial antes de enseñarla, evitando que su incorporación derive en una delegación excesiva del pensamiento o en procesos de atrofia cognitiva en los estudiantes.

Desde el año pasado la provincia viene implementando un plan, mediante el cual, estudiantes de 1°, 2°.y 3°o año del secundario trabajan con inteligencia artificial los contenidos de Lengua, Matemática y Ciencias, a partir de un enfoque interdisciplinario guiadas por los docentes y buscando que la inteligencia artificial funcione como una herramienta de ampliación del aprendizaje y no como un sustituto del pensamiento.