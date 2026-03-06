banco macro, presente en la vendimia mendocina generando negocios y experiencias de alto nivel

Banco Macro fue protagonista de una nueva edición de la tradicional celebración de la Vendimia mendocina.

Con una agenda de acciones estratégicas orientadas a potenciar el desarrollo productivo, generar espacios de networking de alto valor y brindar experiencias diferenciales a sus clientes, Macro renovó su participación en el Foro de Inversiones & Negocios 2026 , organizado por el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza, consolidando así su posicionamiento como aliado financiero clave para el crecimiento de la provincia .

Estas iniciativas de Banco Macro reafirman su compromiso con el entramado productivo mendocino, ofreciendo servicios innovadores que acompañan el desarrollo económico y empresarial de la región.

La jornada culminó con una celebración de primer nivel en la “Chachingo Wine Fair – Park Hyatt Edition”, una experiencia que celebró el espíritu de la Vendimia junto a Alejandro Vigil, maridando gastronomía de excelencia y vinos de alta gama en un entorno de relacionamiento de primer nivel.

Banco Macro reunió en este exclusivo espacio a referentes del ámbito empresarial nacional y provincial, quienes compartieron un encuentro de relacionamiento junto a directivos de la entidad, encabezados por su CEO, Juan Parma .

Estas iniciativas consolidan la presencia de Banco Macro en los espacios de decisión más importantes del país, demostrando que para generar valor en cada región es fundamental estar cerca, conocer el territorio y pensar en grande.

Actualmente, Banco Macro se consolida como una de las instituciones financieras más importantes de Mendoza. Gracias a la mayor red de sucursales y cajeros automáticos de la Argentina, asociada a soluciones tecnológicas de vanguardia como Banco Chat y App Macro, la entidad ofrece una experiencia de liderazgo basada en la eficiencia, la innovación y la cobertura territorial.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales en todo el país.