3 de marzo de 2026 - 11:46

El Agasajo de Bodegas de Argentina celebra la Vendimia con el tradicional almuerzo de la vitivinicultura

El histórico encuentro empresarial se realizará el 7 de marzo en Espacio Arizu y reunirá a referentes del sector, autoridades y bodegas de todo el país.

foto-agasajo-2025-2
foto-agasajo-2025-1
foto-agasajo-2025-3
Por Redacción

Como parte de los festejos de la Vendimia, llega una nueva edición del tradicional almuerzo de la vitivinicultura argentina: el Agasajo de Bodegas de Argentina. El encuentro se realizará el próximo 7 de marzo, a partir de las 12.30 horas, en Espacio Arizu (Godoy Cruz, Mendoza).

Leé además

Con la semana a pleno con eventos por la Fiesta Nacional de la Vendimia, se han dispuesto servicios especiales de transporte. Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendmia en el Teatro Griego Frank Romero Day

Habrá transporte a precios promocionales para los eventos de la Vendimia 2026: cuánto cuestan

Por Redacción Sociedad
Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan en Vendimia: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente. Foto: Gobierno de Mendoza

Turistas mimados: en Mendoza, quienes llegan en Vendimia reciben un regalo del Emetur

Por Redacción Sociedad

Se trata de un espacio de camaradería en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual del sector, en un clima distendido, acompañado por una destacada propuesta gastronómica y una amplia selección de vinos argentinos.

Al evento asisten también ejecutivos de industrias proveedoras de la vitivinicultura, representantes de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y del país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación. En esta edición, se contará especialmente con la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Los asistentes podrán disfrutar de etiquetas de bodegas socias de la cámara que acompañarán el catering, mientras que, a través del programa Wine in Moderation, se difundirán mensajes y tips vinculados al consumo responsable de vino.

Una tradición que nació con la Vendimia

El Agasajo se realiza desde el inicio mismo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en 1936. En aquel entonces, los empresarios del sector, nucleados en el Centro de Bodegueros de Mendoza, organizaron el primer almuerzo en la Bodega Escorihuela, con la presencia del presidente de la Nación, Agustín Pedro Justo.

Durante años se lo conoció como el “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” o el “Banquete de la Vendimia”, ya que congregaba a gobernantes, empresarios y representantes de distintos sectores de la economía provincial. En ese contexto, el presidente del Centro de Bodegueros expresaba no solo la voz de la vitivinicultura, sino también la de otros sectores productivos.

Evolución y modernización

En la década del ’80, el evento comenzó a enfocarse exclusivamente en la opinión del sector vitivinícola y pasó a denominarse “Almuerzo del Centro de Bodegueros de Mendoza” o “de la Vitivinicultura”. Desde 1994 adoptó el nombre de Agasajo de la Vendimia, marcando también un cambio en su formato.

Las tradicionales largas mesas dieron paso a una organización moderna y dinámica, que permite a los asistentes circular e interactuar con comodidad, favoreciendo el intercambio entre empresarios, funcionarios y referentes del sector.

Desde 2018, el encuentro se denomina oficialmente “Agasajo de Bodegas de Argentina”, consolidando su carácter nacional y su representatividad dentro de la industria.

El gran evento empresarial del vino argentino

Hoy, el Agasajo es considerado el principal evento empresarial y político de la vitivinicultura argentina, especialmente en Mendoza, la mayor provincia productora del país. Durante el almuerzo, el presidente de Bodegas de Argentina pronuncia un discurso que expresa la “voz” del sector: logros, necesidades, desafíos y planteos hacia las políticas públicas nacionales y provinciales, en un marco de respeto y camaradería.

La magnitud del encuentro se refleja en la diversidad y representatividad de sus asistentes, así como en la amplia cobertura de medios provinciales y nacionales.

Una entidad con alcance nacional

Bodegas de Argentina es una entidad empresaria nacional que agrupa a más de 200 bodegas y alrededor de 50 empresas proveedoras de la industria, provenientes de todas las provincias vitivinícolas. Su trabajo abarca distintos ejes estratégicos como Sustentabilidad, Enoturismo, Comercio Exterior y Mercado Interno, lo que convierte al Agasajo en un evento que excede el marco provincial.

Cada año participan visitantes de otras provincias y del exterior, atraídos no solo por el espacio de networking sino también por una de las muestras de vinos más amplias que se pueden reunir en el país. En este sentido, el Agasajo se ha consolidado como una verdadera vidriera de la vitivinicultura argentina en el contexto vendimial.

Un acto abierto y plural

Un rasgo distintivo del Agasajo de Bodegas de Argentina es que se trata de un acto abierto al público. No se requiere invitación especial ni pertenecer al sector vitivinícola: basta con adquirir la tarjeta para asistir.

Esta característica lo ha convertido en uno de los encuentros empresariales más democráticos y pluralistas del calendario vendimial, reafirmando su espíritu integrador y su vocación de representar a toda la cadena vitivinícola argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Vendimia 2026 ya tiene a sus locutoras y locutores.

Vendimia 2026: estas serán las voces oficiales del Acto Central y la repetición

Por Redacción Sociedad
ciencia, educacion y compromiso: la apuesta de victoria para representar a guaymallen

Ciencia, educación y compromiso: la apuesta de Victoria para representar a Guaymallén

Por Redacción
julieta crespi y maipu resignifican el rol de la reina con un mensaje claro contra el bullying

Julieta Crespi y Maipú resignifican el rol de la Reina con un mensaje claro contra el bullying

Por Redacción
el mmamm inauguro tres nuevas muestras: identidad mendocina y cultura del vino

El MMAMM inauguró tres nuevas muestras: identidad mendocina y cultura del vino

Por Redacción