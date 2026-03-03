El Agasajo de Bodegas de Argentina celebra la Vendimia con el tradicional almuerzo de la vitivinicultura

Como parte de los festejos de la Vendimia , llega una nueva edición del tradicional almuerzo de la vitivinicultura argentina: el Agasajo de Bodegas de Argentina . El encuentro se realizará el próximo 7 de marzo, a partir de las 12.30 horas, en Espacio Arizu (Godoy Cruz, Mendoza) .

Se trata de un espacio de camaradería en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual del sector, en un clima distendido, acompañado por una destacada propuesta gastronómica y una amplia selección de vinos argentinos.

Al evento asisten también ejecutivos de industrias proveedoras de la vitivinicultura, representantes de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y del país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación. En esta edición, se contará especialmente con la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Los asistentes podrán disfrutar de etiquetas de bodegas socias de la cámara que acompañarán el catering, mientras que, a través del programa Wine in Moderation, se difundirán mensajes y tips vinculados al consumo responsable de vino.

El Agasajo se realiza desde el inicio mismo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en 1936. En aquel entonces, los empresarios del sector, nucleados en el Centro de Bodegueros de Mendoza, organizaron el primer almuerzo en la Bodega Escorihuela, con la presencia del presidente de la Nación, Agustín Pedro Justo.

Durante años se lo conoció como el “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” o el “Banquete de la Vendimia”, ya que congregaba a gobernantes, empresarios y representantes de distintos sectores de la economía provincial. En ese contexto, el presidente del Centro de Bodegueros expresaba no solo la voz de la vitivinicultura, sino también la de otros sectores productivos.

Evolución y modernización

En la década del ’80, el evento comenzó a enfocarse exclusivamente en la opinión del sector vitivinícola y pasó a denominarse “Almuerzo del Centro de Bodegueros de Mendoza” o “de la Vitivinicultura”. Desde 1994 adoptó el nombre de Agasajo de la Vendimia, marcando también un cambio en su formato.

Las tradicionales largas mesas dieron paso a una organización moderna y dinámica, que permite a los asistentes circular e interactuar con comodidad, favoreciendo el intercambio entre empresarios, funcionarios y referentes del sector.

Desde 2018, el encuentro se denomina oficialmente “Agasajo de Bodegas de Argentina”, consolidando su carácter nacional y su representatividad dentro de la industria.

El gran evento empresarial del vino argentino

Hoy, el Agasajo es considerado el principal evento empresarial y político de la vitivinicultura argentina, especialmente en Mendoza, la mayor provincia productora del país. Durante el almuerzo, el presidente de Bodegas de Argentina pronuncia un discurso que expresa la “voz” del sector: logros, necesidades, desafíos y planteos hacia las políticas públicas nacionales y provinciales, en un marco de respeto y camaradería.

La magnitud del encuentro se refleja en la diversidad y representatividad de sus asistentes, así como en la amplia cobertura de medios provinciales y nacionales.

Una entidad con alcance nacional

Bodegas de Argentina es una entidad empresaria nacional que agrupa a más de 200 bodegas y alrededor de 50 empresas proveedoras de la industria, provenientes de todas las provincias vitivinícolas. Su trabajo abarca distintos ejes estratégicos como Sustentabilidad, Enoturismo, Comercio Exterior y Mercado Interno, lo que convierte al Agasajo en un evento que excede el marco provincial.

Cada año participan visitantes de otras provincias y del exterior, atraídos no solo por el espacio de networking sino también por una de las muestras de vinos más amplias que se pueden reunir en el país. En este sentido, el Agasajo se ha consolidado como una verdadera vidriera de la vitivinicultura argentina en el contexto vendimial.

Un acto abierto y plural

Un rasgo distintivo del Agasajo de Bodegas de Argentina es que se trata de un acto abierto al público. No se requiere invitación especial ni pertenecer al sector vitivinícola: basta con adquirir la tarjeta para asistir.

Esta característica lo ha convertido en uno de los encuentros empresariales más democráticos y pluralistas del calendario vendimial, reafirmando su espíritu integrador y su vocación de representar a toda la cadena vitivinícola argentina.