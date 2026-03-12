Gestión patrimonial y planificación 2026: Las claves de IOL Inversiones en el marco de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia , uno de los encuentros más importantes para el ecosistema empresario y productivo de Mendoza , se convierte este año en un escenario clave para analizar el futuro financiero . En este contexto, donde empresarios y productores se reúnen para intercambiar perspectivas, IOL Inversiones , la fintech que ya superó los dos millones de clientes, reafirma su enfoque integral en la gestión del patrimonio a través de su unidad de Wealth Management .

El Rally de las Bodegas 2026 vuelve a pasar por Dalvian y abre sus puertas para vivir de cerca el automovilismo clásico

Tradición y vanguardia: el sábado 14 de marzo, Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu

“Hoy los usuarios no solo buscan alternativas de corto plazo para rentabilizar sus inversiones ; también quieren entender, planificar y tomar decisiones con respaldo profesional pensando en su futuro financiero . Desde la jubilación hasta la construcción de un patrimonio de largo plazo, Wealth Management se convierte en ese espacio intermedio entre la autogestión y una planificación estratégica ”, señala Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL .

El equipo de Wealth Management detectó un fuerte incremento en consultas vinculadas a:

Construcción de carteras , combinando bonos soberanos, corporativos y CEDEARs, en un contexto donde vuelven a valorarse las estrategias de inversión con instrumentos en pesos .

Planificación patrimonial , especialmente para quienes apuntan a proteger ahorros y ordenar horizontes de inversión , con presencia tanto en Argentina como en el mercado de Estados Unidos.

Inversiones de corto plazo en pesos pero de gran valor, como el FCI IOL Cash Management, que rinde un 31,5% anual, ganándole claramente al plazo fijo tradicional, con liquidez inmediata y posibilidad de rescatar en 24 horas.

En plazas con fuerte perfil empresario como Mendoza, estas estrategias comienzan a ganar cada vez más relevancia entre quienes buscan diversificar sus inversiones y proyectar el crecimiento de su patrimonio en el largo plazo.

Cada usuario del segmento accede a portafolios diseñados a medida según su perfil de riesgo —conservador, moderado o agresivo—, junto con atención y asesoramiento personalizado para la gestión de su portafolio, lo que permite ajustar la estrategia en función del contexto macroeconómico y los movimientos del mercado de capitales.

Además del acompañamiento uno a uno, los clientes de Wealth Management acceden a espacios de networking y webinars exclusivos con economistas, traders y especialistas del ecosistema financiero, que les permiten ampliar su educación financiera y potenciar su toma de decisiones.

A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así un segmento pensado para quienes necesitan mayor profundidad de análisis y seguimiento profesional, con el objetivo de transitar 2026 con mayor previsión, orden y claridad financiera.

Para más información sobre IOL Inversiones y su propuesta de Wealth Management,

ingresar en sus plataformas oficiales.