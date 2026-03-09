El Rally de las Bodegas 2026 vuelve a pasar por Dalvian y abre sus puertas para vivir de cerca el automovilismo clásico

El distinguido conjunto residencial volverá a formar parte del recorrido de la tradicional competencia internacional de autos históricos. Residentes y visitantes podrán disfrutar del paso de vehículos clásicos en un entorno privilegiado al pie de la precordillera.

El Rally de las Bodegas 2026 vuelve a tener a Dalvian como uno de los puntos destacados de su recorrido, consolidando el sexto año consecutivo en que el evento incluye al distinguido conjunto residencial en su hoja de ruta. De esta manera, residentes y visitantes podrán disfrutar del paso de algunos de los autos clásicos más elegantes del mundo en un marco privilegiado al pie de la precordillera.

Con el imponente paisaje mendocino como escenario, el rally celebrará su 23ª edición, reafirmando su lugar como una de las citas más importantes del calendario internacional de regularidad para autos históricos, donde se combinan tradición, distinción y los paisajes únicos de Mendoza.

La competencia comenzará el jueves 12 de marzo con las verificaciones técnicas. A partir de las 16.30 se realizará la largada del tramo inicial de la primera etapa, que tendrá como destino Puesto del Indio – Isidris. Allí, los participantes serán recibidos con un exclusivo sunset en plena montaña, con vistas abiertas a la precordillera, donde la gastronomía y el paisaje acompañarán el espíritu clásico del encuentro.

El viernes 13 de marzo, la caravana del rally llegará nuevamente a Dalvian para realizar las pruebas de regularidad en distintos tramos. El recorrido culminará frente a Dalvian Inmobiliaria, donde se llevará a cabo el control de sello de esta etapa y se espera la llegada de los vehículos participantes. Será también una excelente oportunidad para que residentes y visitantes se acerquen a contemplar de cerca verdaderas joyas de la industria automotriz y compartir un coffee break en un ambiente de entusiasmo y encuentro.

Durante esta edición, el rally reunirá a 160 participantes distribuidos en 80 vehículos clásicos y deportivos, que recorrerán distintos puntos emblemáticos de la provincia, ofreciendo un espectáculo único en cada tramo.

El Rally de las Bodegas no es solo una competencia: es una experiencia que fusiona deporte, estilo y tradición. Y este año, con su paso nuevamente por Dalvian, suma un escenario ideal para disfrutar de cerca la pasión por los autos clásicos en uno de los entornos más distinguidos de Mendoza.