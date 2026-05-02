2 de mayo de 2026 - 19:20

Mendoza se prepara para la Maratón Internacional: recorrido, horarios y cortes de tránsito

Con más de 11.000 corredores, la MIM revolucionará las calles mendocinas este domingo 3 de mayo.

Este domingo se realiza la Maratón Internacional de Mendoza

Este domingo se realiza la Maratón Internacional de Mendoza

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo se dará la edición 2026 de la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) prometiendo ser una verdadera revolución deportiva, reuniendo a 11.000 corredores de todo el país y el exterior en un evento que combina deporte, turismo y cortes de tránsito durante la mañana.

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Operativo vial y cortes de tránsito

Para garantizar la seguridad de los participantes, se implementará un operativo especial de tránsito que afectará la circulación entre las 08:00 y podrían extenderse hasta las 14:30.

Las principales arterias afectadas serán:

  • Boulogne Sur Mer: Corte desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit.
  • Emilio Civit y Julio Argentino Roca: Afectadas en el tramo entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer.
  • Corredor del Oeste: Habrá un corte total únicamente en la mano sur-norte, desde la rotonda de Palmares hasta el límite con la Ciudad.

Las autoridades recomiendan a los conductores optar por vías alternativas y prever mayores tiempos de traslado, ya que las interrupciones podrían generar demoras significativas durante la mañana.

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Detalles de la maratón

El evento, que se ha consolidado como uno de los más destacados de Argentina, contará con la participación de más de 11.000 corredores. La logística de la carrera contempla cuatro distancias con distintos puntos de largada:

  • 42 kilómetros: Iniciará a las 8 de la mañana en los puentes de Cacheuta.
  • 21 kilómetros: Partirá desde el barrio Portal Vistalba.
  • 10 kilómetros: Tendrá su salida en la Rotonda de Palmares Valley.
  • 4 kilómetros (recreativa): La salida y llegada será en el Parque General San Martín, cerca de los tradicionales portones.

Todas las categorías tendrán como epicentro y punto de llegada el Parque General San Martín, lo que generará una gran convocatoria de público general y turistas.

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