Mendoza se prepara para la Maratón Internacional: recorrido, horarios y cortes de tránsito

Este domingo se dará la edición 2026 de la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) prometiendo ser una verdadera revolución deportiva, reuniendo a 11.000 corredores de todo el país y el exterior en un evento que combina deporte, turismo y cortes de tránsito durante la mañana.

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Para garantizar la seguridad de los participantes, se implementará un operativo especial de tránsito que afectará la circulación entre las 08:00 y podrían extenderse hasta las 14:30 .

Las autoridades recomiendan a los conductores optar por vías alternativas y prever mayores tiempos de traslado, ya que las interrupciones podrían generar demoras significativas durante la mañana.

Detalles de la maratón

El evento, que se ha consolidado como uno de los más destacados de Argentina, contará con la participación de más de 11.000 corredores. La logística de la carrera contempla cuatro distancias con distintos puntos de largada:

42 kilómetros: Iniciará a las 8 de la mañana en los puentes de Cacheuta .

Iniciará a las 8 de la mañana en los puentes de . 21 kilómetros: Partirá desde el barrio Portal Vistalba .

Partirá desde el barrio . 10 kilómetros: Tendrá su salida en la Rotonda de Palmares Valley .

Tendrá su salida en la . 4 kilómetros (recreativa): La salida y llegada será en el Parque General San Martín, cerca de los tradicionales portones.

Todas las categorías tendrán como epicentro y punto de llegada el Parque General San Martín, lo que generará una gran convocatoria de público general y turistas.