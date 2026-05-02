2 de mayo de 2026 - 20:25

Pronóstico del tiempo: domingo agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la jornada, con máximas que superarán los 20°C en el llano.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un sábado con temperaturas moderadas, los mendocinos podrán disfrutar de un domingo 3 de mayo con condiciones climáticas muy favorables. Según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, se espera una jornada marcada por poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura.

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El reporte meteorológico indica que la presencia de vientos moderados del noreste contribuirá a elevar la máxima, que se estima alcanzará los 21°C. Por su parte, la mínima se situará en torno a los 10°C.

En la zona de cordillera se prevén condiciones estables con poca nubosidad.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el lunes está prevista una jornada con poca nubosidad, vientos del sector sur y leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 22°C y la mínima de 8°C.

Mientras que para el martes anticipan una jornada nublada y con poco cambio de la temperatura. La máxima alcanzará los 23°C y la mínima será de 9°C.

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