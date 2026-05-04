La final del Torneo Apertura 2026 ya tiene sede, fecha y horario confirmado

El duelo que definirá al campeón del Torneo Apertura se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24 de mayo.

El Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba albergará la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Torneo Apertura entra en instancias decisivas. Horas después de que se confirmaran las llaves de los octavos, la AFA resolvió la sede de la gran final: se disputará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima Independiente Rivadavia recibe a Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia por los octavos de final del Torneo Apertura. Ramiro Gómez / Los Andes Este lunes, las autoridades de la Asociación definieron cuál será el escenario del mano a mano por el título. En esta oportunidad, no será en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sino en la capital cordobesa.

La última final que se disputó en el Mario Alberto Kempes fue entre River y Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina, en marzo de 2024. En aquella oportunidad, el Millonario -de Martín Demichelis- se impuso por 2-1.

En los últimos años, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue el escenario de la mayoría de las finales locales. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades de la AFA resolvieron llevar el partido definitorio por el título al estadio cordobés, que tiene mayor capacidad (57 mil espectadores). A su vez, la ciudad Córdoba tiene mejor conectividad tanto terrestre como aérea para recibir a los hinchas.

Por otra parte, la AFA ya planea la organización de los duelos de octavos de final del Apertura. Aunque aún no están los horarios tentativos, lo cierto es que los dirigentes ya tiene un primer borrador de los días para los encuentros.

Torneo Apertura: así se jugarán los octavos de final Parte alta del cuadro Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A) | Domingo

River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) | Domingo

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B) | Domingo Parte baja del cuadro Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A) | Sábado

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado

Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) | Sábado

Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado