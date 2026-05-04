4 de mayo de 2026 - 18:32

La final del Torneo Apertura 2026 ya tiene sede, fecha y horario confirmado

El duelo que definirá al campeón del Torneo Apertura se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24 de mayo.

El Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba albergará la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.&nbsp;

El Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba albergará la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En los últimos años, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue el escenario de la mayoría de las finales locales. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades de la AFA resolvieron llevar el partido definitorio por el título al estadio cordobés, que tiene mayor capacidad (57 mil espectadores). A su vez, la ciudad Córdoba tiene mejor conectividad tanto terrestre como aérea para recibir a los hinchas.

Torneo Apertura: así se jugarán los octavos de final

Parte alta del cuadro

  • Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo
  • Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A) | Domingo
  • River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) | Domingo
  • Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B) | Domingo

Parte baja del cuadro

  • Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A) | Sábado
  • Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado
  • Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) | Sábado
  • Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado

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