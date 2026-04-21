21 de abril de 2026 - 17:29

Superclásico: El camino de Boca y River hacia un posible cruce en playoffs del Torneo Apertura

Tras el 1-0 en el Monumental, Boca y River entran en la recta final del Apertura con el calendario apretado por las copas internacionales

Boca y River se podrían cruzas en los playoffs del Torneo Apertura.&nbsp;

Boca y River se podrían cruzas en los playoffs del Torneo Apertura. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Boca se qued&oacute; con el primer supercl&aacute;sico en el Monumental al cantar victoria por 1-0.&nbsp;

Boca se quedó con el primer superclásico en el Monumental al cantar victoria por 1-0.

Cuándo se podrían cruzar Boca y River en el Torneo Apertura

Considerando cómo funciona el sistema de playoffs en los octavos de final, una de las posibilidades dependería de la posición que ambos ocupen en sus respectivos grupos. En este esquema, el mejor primero se enfrenta al peor segundo (o al último clasificado), el segundo mejor al penúltimo, y así sucesivamente.

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