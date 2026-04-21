Superclásico: El camino de Boca y River hacia un posible cruce en playoffs del Torneo Apertura

Tras el 1-0 en el Monumental, Boca y River entran en la recta final del Apertura con el calendario apretado por las copas internacionales

El Superclásico que se disputó en Núñez aún sigue sonando tras la victoria de Boca por la mínima en el Monumental de River. Con el cierre de la fase regular delTorneo Apertura a la vuelta de la esquina, surge una gran pregunta entre los hinchas... ¿Podrían volver a enfrentarse en los playoffs?

Para que ambos rivales históricos vuelvan a cruzarse en un futuro cercano, las posibilidades son escasas, pero nada que no se pueda imaginar, ya que hay distintos caminos para que esto se vuelva a repetir.

image Boca se quedó con el primer superclásico en el Monumental al cantar victoria por 1-0. Gentileza. Cuándo se podrían cruzar Boca y River en el Torneo Apertura Considerando cómo funciona el sistema de playoffs en los octavos de final, una de las posibilidades dependería de la posición que ambos ocupen en sus respectivos grupos. En este esquema, el mejor primero se enfrenta al peor segundo (o al último clasificado), el segundo mejor al penúltimo, y así sucesivamente.

Respetando las posiciones actuales, es muy difícil que ese camino se concrete. A falta de dos fechas, Boca es tercero en su Grupo A, mientras que River es escolta en el Grupo B; por lo tanto, alguno debería subir o bajar posiciones para que un nuevo duelo paralice al fútbol argentino, esta vez en los octavos de final.

Sin embargo, hay otro camino que sería el más factible para que ambos vuelvan a enfrentarse. Hoy en día, Boca debería enfrentar a Huracán y River a Unión de Santa Fe en octavos; por lo tanto, siempre que ambos avancen en sus respectivos partidos eliminatorios, las chances aumentan.