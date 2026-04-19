Susto en el Superclásico: un incendio en la tribuna del Monumental empañó el recibimiento de River ante Boca

El incidente ocurrió en una de las plateas altas y fue controlado rápidamente con matafuegos por personal del club.

El lado B del recibimiento de River en el Superclásico: fuego en las gradas por el uso de bengalas y papeles.

El Superclásico entre River y Boca comenzó con máxima tensión en el Monumental debido a un principio de incendio en una de las tribunas superiores. El fuego se originó durante el histórico recibimiento con papelitos, lo que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad para evitar una tragedia.

La salida de los equipos al campo de juego estuvo marcada por un despliegue visual imponente que incluyó mosaicos, tirantes y un homenaje al Beto Alonso. Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación cuando una de las plateas altas comenzó a mostrar columnas de fuego y humo. El foco se inició sobre la gran cantidad de papeles que quedaron acumulados en el piso tras la lluvia inicial.

Embed Se prendió fuego la tribuna superior que da a Figueroa Alcorta. pic.twitter.com/6XsRNT7Qfl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 19, 2026

Intervención de emergencia en la platea alta Ante la aparición de las llamas, los espectadores ubicados en ese sector del estadio debieron desplazarse rápidamente para liberar la zona de riesgo. Algunos hinchas intentaron sofocar el fuego por sus propios medios antes de la llegada del personal especializado del club. Finalmente, los agentes de emergencia del Monumental lograron controlar la situación utilizando matafuegos de mano de forma efectiva.

El incidente se produjo en un contexto de altísima peligrosidad debido a la combinación de elementos combustibles presentes en las gradas. El recibimiento organizado por los fanáticos incluyó 40 mil kilos de papel destinados a cubrir casi por completo el césped al momento de la aparición de los jugadores. El uso de bengalas en las tribunas, sumado a esta masa de papel seco, generó las condiciones para el inicio del siniestro.