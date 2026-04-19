Superclásico 2026: las formaciones confirmadas de River y Boca para el duelo en el Monumental

River y Boca se enfrentan hoy desde las 17 en el Monumental por el primer Superclásico del 2026 . Con Claudio Úbeda y Eduardo Coudet en los bancos, ambos equipos confirmaron sus alineaciones con variantes tácticas y regresos esperados. El encuentro, arbitrado por Darío Herrera, definirá el rumbo del Torneo Apertura.

"Nos gusta la idea": el periodista y la hincha de boca que "matchearon" consiguieron su primer canje

Boca llega a Núñez con la confianza de haber ganado el último duelo en La Bombonera por 2 a 0. El entrenador Claudio Úbeda decidió mantener la base de aquel equipo , apostando por la continuidad de un esquema que le viene dando resultados positivos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

La única modificación en el once inicial xeneize respecto al último triunfo ante Barcelona de Guayaquil es el ingreso de Leandro Brey. El joven arquero tendrá la responsabilidad de custodiar los tres palos tras la lesión ligamentaria sufrida por Agustín Marchesín. El resto de la defensa sale de memoria con Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco.

En la zona central, el equipo de la Ribera contará con la presencia de Leandro Paredes , acompañado por Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Tomás Aranda. La delantera volverá a apostar por el tándem ofensivo conformado por Miguel Merentiel y Adam Bareiro , buscando explotar los espacios en el campo rival con el mismo planteo que le dio la victoria en el clásico anterior.

Leandro Brey Leandro Brey jugará su primer River - Boca CABJ

Sorpresas y ajustes tácticos en el equipo de Coudet

Por el lado de River, Eduardo "Chacho" Coudet enfrentará su primer Superclásico como entrenador del Millonario tras haber reemplazado a Marcelo Gallardo. El técnico busca mantener su invicto, aunque para este compromiso debió realizar ajustes forzados debido a las lesiones de Fausto Vera y el colombiano Juan Fernando Quintero.

Coudet decidió poblar la zona medular para disputar el control del juego al equipo de Úbeda. La novedad más importante es la titularidad del juvenil Kendry Páez, quien ocupará el lugar de Ian Subiabre tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana. Además, Juan Cruz Meza ingresará para cubrir la vacante dejada por Vera.

Eduardo Coudet Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido. @RiverPlate

La defensa de River recupera a Lautaro Rivero tras cumplir una sanción por amarillas, formando una línea de cuatro junto a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En el ataque, Facundo Colidio y Sebastián Driussi serán los encargados de llevar peligro al área xeneize. El partido se podrá seguir en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Las formaciones del Superclásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.