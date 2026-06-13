Países Bajos y Japón protagonizan un partidazo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

Dos de los elencos candidatos a dar pelea se miden por el Grupo F, en el AT&T Stadium de Arlington. Será este domingo a las 17 horas.

La jornada de domingo del Mundial 2026 entrega uno de los partidos más interesantes de toda la fase inicial. En el marco de la primera fecha del Grupo F, Países Bajos y Japón chocan en el AT&T Stadium de Arlington. Se juega este domingo a las 17 horas, con el arbitraje de Ismail Elfath.

Los elencos que se enfrentan en el primer fin de semana de la Copa del Mundo están llamados a ser protagonistas. La Naranja y los Nipones cuentan con proyectos más que interesantes desde lo deportivo, y en cada cita máxima se transforman en huesos durísimos de roer. Sin embargo, a ambos les cuesta dar ese paso para concretar las ilusiones que siempre generan.

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina @LesVerts Por el lado de Países Bajos, el gran karma es ser uno de los cuadros más fuertes de la historia del deporte, e inclusive haber llegado a varias finales, pero nunca haber levantar el trofeo mayor. En esta ocasión buscará romper con la maldición, con Ronald Koeman liderando desde el banco de los suplentes y Virgil van Dijk desde adentro.

Los amistosos previos al Mundial no hicieron otra cosa que sembrar dudas en el rendimiento. Además de ganarle 2 a 1 a Uzbekistán, se destacó la inesperada derrota por 1 a 0 ante Argelia en propio terreno holandés. Fue un golpe que nadie imaginó, y que mermó la ilusión de propios y extraños.

Japón, mientras tanto, no ha caído en toda la etapa de preparación para el debut oficial y hace cinco partidos que no le convierten. Es un elenco ordenado, disciplinado pero que le sumó el desequilibrio individual del cual siempre careció. No será un equipo sencillo de superar, eso es seguro.