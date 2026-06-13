Países Bajos y Japón protagonizan un partidazo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

La jornada de domingo del Mundial 2026 entrega uno de los partidos más interesantes de toda la fase inicial. En el marco de la primera fecha del Grupo F, Países Bajos y Japón chocan en el AT&T Stadium de Arlington. Se juega este domingo a las 17 horas, con el arbitraje de Ismail Elfath.
Los elencos que se enfrentan en el primer fin de semana de la Copa del Mundo están llamados a ser protagonistas. La Naranja y los Nipones cuentan con proyectos más que interesantes desde lo deportivo, y en cada cita máxima se transforman en huesos durísimos de roer. Sin embargo, a ambos les cuesta dar ese paso para concretar las ilusiones que siempre generan.
Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina
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@LesVerts
Por el lado de Países Bajos, el gran karma es ser uno de los cuadros más fuertes de la historia del deporte, e inclusive haber llegado a varias finales, pero nunca haber levantar el trofeo mayor. En esta ocasión buscará romper con la maldición, con Ronald Koeman liderando desde el banco de los suplentes y Virgil van Dijk desde adentro.
Los amistosos previos al Mundial no hicieron otra cosa que sembrar dudas en el rendimiento. Además de ganarle 2 a 1 a Uzbekistán, se destacó la inesperada derrota por 1 a 0 ante Argelia en propio terreno holandés. Fue un golpe que nadie imaginó, y que mermó la ilusión de propios y extraños.
Japón, mientras tanto, no ha caído en toda la etapa de preparación para el debut oficial y hace cinco partidos que no le convierten. Es un elenco ordenado, disciplinado pero que le sumó el desequilibrio individual del cual siempre careció. No será un equipo sencillo de superar, eso es seguro.
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Wataru Endo no pudo recuperarse de una lesión
Su gran meta es lograr dar el salto de calidad y superar la barrera de octavos de final, donde se quedó en varias oportunidades. Con Hajime Moriyasu como conductor, pero sufrió la baja de última hora de su capitán Wataru Endo, que no pudo recuperarse de una lesión en su tobillo izquierdo y se perderá la competencia.
Promesa de partidazo, con dos equipos que buscan coronar todo lo construido con un título que sería histórico. El primer paso para ese enorme sueño es el debut, que se dará este domingo.
Probables formaciones de Países Bajos - Japón:
Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo, Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.
Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Junya Ito, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Take Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
Datos del partido:
Estadio: AT&T Stadium de Arlington
Árbitro: Ismail Elfath
Hora: 17
TV: DSports, TyC Sports, Telefé, Disney +
Minuto a minuto y estadísticas de Países Bajos - Japón: