8 de junio de 2026 - 20:55

Gakpo salvó a Países Bajos en el final y firmó un triunfo agónico ante Uzbekistán

El delantero del Liverpool marcó dos goles de penal en el cierre del partido y le dio la victoria a Países Bajos en un amistoso cargado de incidencias.

Gakpo fue la figura del encuentro con un doblete desde los doce pasos en un partido que tuvo VAR, expulsiones y un final cambiante.

Gakpo fue la figura del encuentro con un doblete desde los doce pasos en un partido que tuvo VAR, expulsiones y un final cambiante.

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tiene que definir el reemplazante de Leonardo Balerdi. 

El vacío legal del reglamento FIFA que beneficia a Scaloni para el Mundial 2026: quién reemplaza a Balerdí
Luego de tocar el cielo con las manos en Qatar, Lionel Messi se posicionó en el cuarto lugar de la tabla histórica con 13 goles.

Lionel Messi: ¿a cuántos goles está del récord histórico en Mundiales?

Por Redacción Deportes

El equipo de Ronald Koeman continúa ajustando detalles antes del inicio del certamen, mientras que el conjunto asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, también aprovechó el ensayo para su puesta a punto mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064066946727866394&partner=&hide_thread=false

Un partido condicionado desde la previa

Antes del inicio del encuentro, la noticia en el campamento neerlandés fue la baja de Jurriën Timber, quien quedó fuera de la convocatoria tras no recuperarse de su lesión, un contratiempo sensible para la defensa.

image
Países Bajos vs Uzbekistán

Países Bajos vs Uzbekistán

Del lado de Uzbekistán, la antesala estuvo marcada por una situación poco habitual: controles de seguridad exhaustivos sobre el plantel, con revisiones de bolsos, detectores de metales y perros entrenados. La escena, inusual para un amistoso internacional, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Dominio neerlandés y ventaja desde los doce pasos

Ya en el juego, Países Bajos tomó el control del balón desde el arranque y se instaló en campo rival, aunque sin precisión en los metros finales. Tijjani Reijnders tuvo una de las más claras en el inicio, pero no logró abrir el marcador.

La apertura llegó a los 32 minutos, cuando una infracción sobre Crysencio Summerville dentro del área derivó en penal. Cody Gakpo asumió la responsabilidad y marcó el 1 a 0 con un remate certero.

Con la ventaja, el equipo de Koeman manejó los tiempos del partido y se fue al descanso sin sobresaltos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064070151427805276&partner=&hide_thread=false

image
Países Bajos vs Uzbekistán

Países Bajos vs Uzbekistán

Cambios, VAR y un final cargado de tensión

En el complemento, el trámite se mantuvo bajo control neerlandés, aunque sin ampliar diferencias. Mark Flekken ingresó por Bart Verbruggen en el arco, mientras que un gol de Brian Brobbey fue anulado por posición adelantada.

En la parte final, Uzbekistán encontró espacios y buscó el empate con envíos directos. El cierre del partido se volvió intenso, con una revisión del VAR incluida tras una mano de Guus Til en el área neerlandesa. La jugada derivó en expulsión, aunque sin penal para los asiáticos por una infracción previa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064087064426025005&partner=&hide_thread=false

Empate parcial y definición en el último minuto

Cuando el partido parecía controlado, Uzbekistán logró el 1 a 1 en tiempo agregado gracias a Igor Sergeev, que aprovechó una jugada colectiva para igualar el marcador en el minuto 91.

Sin embargo, la última palabra la tuvo nuevamente Gakpo. En el minuto 96, el delantero volvió a hacerse cargo de un penal y definió con un remate bajo para sellar el 2 a 1 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064088110925746318&partner=&hide_thread=false

Camino mundialista definido

Países Bajos llega al Mundial tras caer 1-0 en su amistoso previo ante Argelia y ya tiene confirmado su recorrido en el Grupo F. Debutará ante Japón el 14 de junio, luego enfrentará a Suecia el 20 y cerrará la fase de grupos el 25 ante Túnez.

Uzbekistán, por su parte, integrará el Grupo K y debutará frente a Colombia el 17 de junio. Posteriormente jugará ante Portugal el 23 y cerrará la primera fase frente a la República Democrática del Congo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi. 

Mundial 2026: Scaloni, entre la evolución de los lesionados y el misterio del reemplazo de Balerdi

Por Redacción Deportes
Países Bajos el mejor equipo en 1974. Es más empezó ganando la final ante Alemania Federal, pero después la selección germana fue quien levantó la Copa

Países Bajos va por una revancha que espera hace cinco décadas

Ronald Koeman explicó por qué su esposa no viajará a la fase de grupos del Mundial 2026

La final del Mundial 2026: la emotiva promesa de Ronald Koeman a su esposa que enfrenta una grave enfermedad

El campeón del Mundial 2026 será europeo según el modelo matemático de Joachim Klement.

Es matemático, predijo los títulos de Alemania, Francia y Argentina y reveló quién ganará el Mundial 2026