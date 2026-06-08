Gakpo salvó a Países Bajos en el final y firmó un triunfo agónico ante Uzbekistán

Países Bajos cerró su preparación inmediata para el Mundial 2026 con una victoria ajustada por 2 a 1 frente a Uzbekistán en el Icahn Stadium de Nueva York. En un amistoso cargado de incidencias, Cody Gakpo fue la gran figura con un doblete de penal que definió el resultado en tiempo de descuento.
El equipo de Ronald Koeman continúa ajustando detalles antes del inicio del certamen, mientras que el conjunto asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, también aprovechó el ensayo para su puesta a punto mundialista.
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Un partido condicionado desde la previa
Antes del inicio del encuentro, la noticia en el campamento neerlandés fue la baja de Jurriën Timber, quien quedó fuera de la convocatoria tras no recuperarse de su lesión, un contratiempo sensible para la defensa.
Del lado de Uzbekistán, la antesala estuvo marcada por una situación poco habitual: controles de seguridad exhaustivos sobre el plantel, con revisiones de bolsos, detectores de metales y perros entrenados. La escena, inusual para un amistoso internacional, se viralizó rápidamente en redes sociales.
Dominio neerlandés y ventaja desde los doce pasos
Ya en el juego, Países Bajos tomó el control del balón desde el arranque y se instaló en campo rival, aunque sin precisión en los metros finales. Tijjani Reijnders tuvo una de las más claras en el inicio, pero no logró abrir el marcador.
La apertura llegó a los 32 minutos, cuando una infracción sobre Crysencio Summerville dentro del área derivó en penal. Cody Gakpo asumió la responsabilidad y marcó el 1 a 0 con un remate certero.
Con la ventaja, el equipo de Koeman manejó los tiempos del partido y se fue al descanso sin sobresaltos.
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Países Bajos vs Uzbekistán
Gentileza.
Cambios, VAR y un final cargado de tensión
En el complemento, el trámite se mantuvo bajo control neerlandés, aunque sin ampliar diferencias. Mark Flekken ingresó por Bart Verbruggen en el arco, mientras que un gol de Brian Brobbey fue anulado por posición adelantada.
En la parte final, Uzbekistán encontró espacios y buscó el empate con envíos directos. El cierre del partido se volvió intenso, con una revisión del VAR incluida tras una mano de Guus Til en el área neerlandesa. La jugada derivó en expulsión, aunque sin penal para los asiáticos por una infracción previa.
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Empate parcial y definición en el último minuto
Cuando el partido parecía controlado, Uzbekistán logró el 1 a 1 en tiempo agregado gracias a Igor Sergeev, que aprovechó una jugada colectiva para igualar el marcador en el minuto 91.
Sin embargo, la última palabra la tuvo nuevamente Gakpo. En el minuto 96, el delantero volvió a hacerse cargo de un penal y definió con un remate bajo para sellar el 2 a 1 definitivo.
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Camino mundialista definido
Países Bajos llega al Mundial tras caer 1-0 en su amistoso previo ante Argelia y ya tiene confirmado su recorrido en el Grupo F. Debutará ante Japón el 14 de junio, luego enfrentará a Suecia el 20 y cerrará la fase de grupos el 25 ante Túnez.
Uzbekistán, por su parte, integrará el Grupo K y debutará frente a Colombia el 17 de junio. Posteriormente jugará ante Portugal el 23 y cerrará la primera fase frente a la República Democrática del Congo.