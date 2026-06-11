11 de junio de 2026 - 22:35

Un vehículo embistió a un grupo de alumnos en bicicleta y causó tres muertes en Países Bajos

Un grupo integrado por 14 niños y dos adultos circulaba por un carril para bicicletas cuando fue atropellado. Además de las víctimas fatales, cuatro menores resultaron gravemente heridos.

Un vehículo embistió a un grupo de alumnos en bicicleta y causó tres muertes.

Un vehículo embistió a un grupo de alumnos en bicicleta y causó tres muertes.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un grave accidente sucedió en el sur de Países Bajos dejó al menos tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. Todo ocurrió cuando un vehículo embistió a un grupo de ciclistas que participaba de un campamento escolar.

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El hecho se registró alrededor de las 12.30 en una calle que conecta las localidades de Terhole y Vogelwaarde, en la provincia de Zelanda, donde el grupo de alumnos realizaba una actividad recreativa.

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El grupo estaba integrado por 14 niños y dos adultos

De acuerdo con la información difundida por medios neerlandeses, los estudiantes circulaban por un carril destinado a bicicletas acompañados por dos adultos cuando fueron alcanzados por el vehículo. Como consecuencia del impacto, murieron dos menores y un adulto, mientras que otros cuatro niños sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados para recibir atención médica.

Las circunstancias que provocaron el accidente permanecen bajo investigación. En ese marco, la tragedia provocó una fuerte repercusión en el país europeo.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, expresó su pesar por lo ocurrido y sostuvo que se trata de una noticia que genera profunda conmoción. El mandatario señaló que una experiencia que debía representar uno de los momentos más importantes para los alumnos terminó transformándose en una pesadilla para las víctimas, sus familias y la comunidad educativa.

Además, Jetten transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

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