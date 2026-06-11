Estados Unidos advirtió a influencers de cara al Mundial: podrían ser deportados si generan ingresos.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos lanzaron una advertencia dirigida a los influencers y creadores de contenido extranjeros que planean viajar al Mundial: quienes ingresen al país con una visa de turista y utilicen sus redes sociales para generar ingresos podrían enfrentar sanciones que incluyen la deportación y la cancelación de su documentación migratoria.

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La advertencia fue realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que puso especial atención sobre la actividad de los creadores de contenido de cara al inicio del torneo.

Según explicó el organismo, las personas que ingresan con una visa de turismo tienen prohibido realizar actividades laborales o lucrativas dentro del territorio estadounidense . En consecuencia, aquellos que publiquen contenidos en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube con fines de monetización podrían ser considerados trabajadores no autorizados.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que viajar con el propósito de producir contenido digital destinado a generar ingresos constituye una actividad laboral , por lo que requiere una visa específica de trabajo o de prensa, según el caso.

A nada de que comience el Mundial 2026.

La advertencia llega acompañada de un antecedente reciente. Uno de los casos más resonantes fue el del popular tiktoker senegalés Khaby Lame , quien el año pasado fue retenido por autoridades migratorias en Las Vegas debido a irregularidades con su visado y terminó autodeportándose del país.

Khaby Lame Khaby Lame, uno de los tiktokers más famosos del mundo fue derpotado de Estados Unidos. Gentileza

La política migratoria de la administración del presidente Donald Trump endureció los controles sobre el ingreso de extranjeros y, según trascendió, no contempla excepciones para figuras reconocidas de internet.

La situación también generó cuestionamientos en otros sectores vinculados al evento deportivo. La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan algunos profesionales para obtener autorización de ingreso al país.

En ese contexto, uno de los casos que generó repercusión fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien las autoridades estadounidenses le habrían denegado la entrada pese a estar vinculado a la competencia.