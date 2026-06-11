La vida del filósofo mendocino Julio Ozán Lavoisier supera cualquier historia de ficción. Navegó el equivalente a dos vueltas al mundo en antiguos veleros de madera , vivió 14 años en India -país donde se asientan las bases de su pensamiento y donde recorrió más de 40.000 kilómetros -, y, además, es una eminencia en ámbitos intelectuales de Reino Unido y Oriente .

Séneca, filósofo estoico cuya frase revela el error que impide alcanzar la tranquilidad: "La paz no llega..."

Epicuro, filósofo griego cuya frase nos habla de la simplicidad ante el lujo: "No es lo que tenemos..."

A los 86 años , Ozán Lavoisier vuelve a Mendoza . Lo hará para presentar su nuevo libro , trabajo donde advierte que el gran problema de esta época no es la Inteligencia Artificial (esa a la que suele verse como amenaza constante), sino el mismísimo ser humano .

"El triunfo de las masas -o el letargo del espíritu-" , es el nombre del más reciente trabajo de este atrapante personaje y cuya biografía parece haber sido pensada para el rol protagónico de una novela de aventura .

Recorrió el mundo en velero, nadó con tiburones y su filosofía deslumbra: "el desafío no es tecnológico, es humano"

Julio Ozán Lavoisier (80), el mendocino que es un pensador de referencia en Oriente. Foto; Ignacio Blanco / Los Andes.

A lo largo de su vida, Julio recorrió océanos , atravesó continentes y se adentró en algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad . Eso sí, lo hizo desde una perspectiva poco habitual y que consistió (y sigue consistiendo) en tratar de tender puentes entre Oriente y Occidente .

"El principal desafío del siglo XXI no es tecnológico, es humano ", reflexiona Julio en base a su más reciente ensayo, donde -además de la IA -, se incluyen temas como la crisis cultural , la democracia y el futuro de las sociedades modernas .

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Filósofo, navegante, documentalista, escritor y buscador incansable, el mendocino nacido en 1940 presentará su libro el jueves 18 de junio, a las 17, en la Universidad del Aconcagua.

Una aventura "un poquito alocada": el cruce del Pacífico, nadando entre tiburones

En noviembre de 1969 -sin GPS, pero con la siempre confiable brújula-, Julio y su hermano Pepe partieron desde Chile a bordo de un viejo velero reacondicionado por ellos mismos. Partían sin un rumbo claro, pero con la misión de explorar.

Aquella travesía terminó en diciembre de 1970, en las islas Fiyi (Pacífico Sur). Durante aquellos 13 meses de aventura quedaron miles de kilómetros de océano, tormentas, desafíos, archipiélagos perdidos en la Polinesia y experiencias que marcarían para siempre su pensamiento.

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¡Si hasta, en una ocasión, Ozán Lavoisier fue sorprendido por un grupo tiburones que lo merodeaban mientras nadaba en el océano! Sin moverse demasiado ni llamar la atención, Julio nadó lentamente de regreso al velero; lo que se convirtió en apenas unas de las miles de anécdotas de un viaje que él mismo definió como "una aventura un poquito alocada" durante una entrevista con Los Andes.

Aquella fue la primera y apenas una de las incontables expediciones marítimas que realizó durante doce años de navegación. En total, recorrió más de 50.000 millas marinas, distancia equivalente a dos vueltas completas alrededor del planeta.

"Nunca viajo como turista. Los viajes fueron parte de mi formación filosófica", suele decir el mendocino al hablar de su experiencia en casi deis décadas de búsqueda (y encuentros).

De Mendoza a India, en busca de respuestas

Aunque Ozán Lavoisier estudió Derecho y Filosofía en Mendoza y continuó su formación en Aix-en-Provence (Francia), insiste en que aprendió más viajando que en las aulas. De hecho, su formación decisiva fue una búsqueda personal que unió experiencia vital, estudio, contemplación y escritura.

Esa búsqueda, que tuvo su primera navegación en 1969, lo llevó a la India. En este país vivió durante más de 14 años y recorrió cerca de 40.000 kilómetros.

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Allí estudió tradiciones espirituales, entrevistó maestros, investigó la cultura hindú y terminó construyendo una obra filosófica que hoy es reconocida en distintos rincones del mundo. Por esto mismo es que Ozán Lavoisier es considerado el primer filósofo latinoamericano publicado en India.

Varios de sus libros fueron editados por prestigiosas editoriales orientales y traducidos al inglés. También desarrolló el documental "The Hindu Tradition", una ambiciosa serie audiovisual dedicada a explicar la riqueza espiritual y cultural de la civilización india.

Todo ello lo hizo siempre con el objetivo de intentar construir un puente entre las tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente.

La advertencia de Julio Ozán para el siglo XXI

En momentos donde la conversación pública parece estar dominada por la Inteligencia Artificial, los algoritmos y las nuevas tecnologías, Ozán Lavoisier plantea una mirada diferente, e incómoda.

Según sostiene en su nuevo libro, el principal desafío contemporáneo no es tecnológico, sino humano.

La obra analiza el avance de lo que denomina el "hombre masa", una figura caracterizada por la búsqueda de satisfacción inmediata, la renuncia al esfuerzo personal, la pérdida de profundidad cultural y el debilitamiento de la vida interior.

Ozán Lavoisier 1

Para el filósofo mendocino, el verdadero riesgo no es que las máquinas terminen reemplazando a las personas. El problema sería que las personas renuncien a aquello que las hace humanas.

"El mayor peligro no es que la inteligencia artificial piense como nosotros, sino que nosotros dejemos de pensar por nosotros mismos", sintetiza el espíritu de la obra.

Del piedemonte mendocino al mundo; y del mundo al piedemonte

Durante décadas, Ozán Lavoisier vivió entre distintos países. Participó del movimiento contracultural de San Francisco (década de 1960), se retiró luego a Sierra Nevada (España), y finalmente hace un par de años regresó a Mendoza, donde se ocupó de la construcción de una reserva natural, hoy situada en La Crucesita (Luján de Cuyo).

Ozán Lavoisier 2

Podría decirse, a partir de su obra, que Ozán Lavoisier no escribe desde la abstracción académica, sino desde una vida atravesada por la aventura, la contemplación, la austeridad y la búsqueda espiritual.

Autor de numerosos tratados filosóficos -varios de ellos traducidos al inglés y publicados en India-, su obra dialoga con la tradición filosófica occidental y oriental, especialmente con el platonismo, el hinduismo y el budismo, dentro de lo que él denomina “Idealismo Universal”.

Presentación del libro

Libro: "El triunfo de las masas -o el letargo del espíritu".

Autor: Julio Ozán Lavoisier.

Fecha: 18 de junio.

Hora: 17.

Lugar: Universidad del Aconcagua (Catamarca 147, Ciudad de Mendoza),