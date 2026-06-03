Immanuel Kant, filósofo alemán cuya frase revoluciona la educación: "Si castigas a un niño por..."

La educación es uno de los desafíos más grandes de cualquier familia. Muchas veces caemos en la tentación de usar premios y castigos como una vía rápida para lograr que los más chicos obedezcan o se porten bien en público. Sin embargo, una reflexión del filósofo Immanuel Kant está volviendo a generar un fuerte debate entre docentes y especialistas .

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Su idea cuestiona la base de estos métodos que usamos a diario sin pensar en las consecuencias a largo plazo en el carácter.

El pensador prusiano fue tajante con su visión sobre la formación de los valores: "Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa". Esta frase resume el núcleo de su crítica a la educación basada en el interés .

Según Kant, cuando un chico actúa bien solo para recibir algo a cambio o para evitar una sanción, la acción no nace de una convicción moral verdadera . Se convierte en un simple intercambio: el "buen comportamiento" pasa a tener un precio comercial.

El problema central es que esta conducta depende totalmente de estímulos externos. ¿Qué pasa cuando el premio desaparece? Lo más probable es que la acción correcta también lo haga, ya que nunca hubo un aprendizaje interno sobre el valor del acto en sí mismo.

El peligro de criar niños que actúan solo por premios o castigos

Especialistas modernos coinciden con el filósofo. Advierten que el exceso de incentivos puede disminuir la motivación interna y generar una necesidad constante de aprobación ajena. Esto crea adultos que no saben decidir por sí mismos si no hay alguien mirando o evaluando.

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Para Kant, la verdadera moralidad surge del deber y de principios asumidos de forma consciente. La meta educativa debería ser fomentar la autonomía, la responsabilidad y la empatía desde las edades más tempranas, sin recurrir a "sobornos" afectivos o materiales.

Educar no es lograr que un niño sea dócil a través del miedo o la ambición. Se trata de que logre comprender profundamente por qué una acción es correcta. De este modo, la rectitud se convierte en un rasgo sólido que persiste a pesar de las circunstancias externas.