1 de junio de 2026 - 05:15

Epicuro, filósofo griego cuya frase nos habla de la simplicidad ante el lujo: "No es lo que tenemos..."

Epicuro fundó en Atenas una de las pocas escuelas de la Antigüedad que aceptaba a mujeres y esclavos para practicar una vida basada en la amistad y la moderación.

Las lecciones de Epicuro sobre la felicidad y la simplicidad.

Las lecciones de Epicuro sobre la felicidad y la simplicidad.

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Por Cristian Reta

La frase "No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia" resume la visión de Epicuro sobre la plenitud. Este filósofo griego propuso que la felicidad no reside en la acumulación de bienes, sino en la paz mental, la amistad y el aprecio por lo cotidiano.

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Epicuro nació en el año 341 a.C. y dedicó su vida a entender cómo alcanzar el equilibrio emocional. Contrario a la creencia popular que asocia lo "epicúreo" con los banquetes refinados, su filosofía se basaba en la moderación absoluta. En su escuela, conocida como El Jardín, la dieta básica consistía en pan y agua, bajo la premisa de que las necesidades simples son más fáciles de satisfacer.

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Epicuro y la abundancia: por qu&eacute; lo que disfrutamos define nuestra riqueza real.

Epicuro y la abundancia: por qué lo que disfrutamos define nuestra riqueza real.

Epicuro: la inclusión social y la búsqueda del equilibrio mental

Un aspecto poco difundido es que su comunidad en Atenas fue pionera en la inclusión, aceptando a mujeres y personas esclavizadas en un entorno de discusión intelectual. Epicuro sostenía que las relaciones de confianza son el pilar de la seguridad emocional, una idea que hoy resuena con los estudios modernos sobre salud mental y conexiones sociales.

El filósofo argumentaba que los deseos innecesarios son la principal fuente de estrés y dolor. Al reducir la dependencia del estatus o la riqueza, el individuo gana libertad frente al miedo y la insatisfacción. Para él, el placer real no era el exceso, sino la ausencia de dolor físico y de turbación en el alma, concepto que hoy se aplica directamente al bienestar emocional.

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Epicuro, fil&oacute;sofo griego.

Epicuro, filósofo griego.

Estas enseñanzas cobran especial relevancia frente a la presión constante de las redes sociales y la competencia laboral contemporánea. La filosofía de Epicuro invita a practicar la gratitud por el momento presente, sugiriendo que la verdadera satisfacción proviene de entender qué es "suficiente" en lugar de buscar perpetuamente más. Ignorar el bienestar emocional por perseguir el éxito material es, según sus textos, un error que daña la salud a largo plazo.

Su legado sobrevivió a través de cartas y doctrinas que influyeron en pensadores romanos y europeos durante siglos. Pese a que el término se desvirtuó con el tiempo, el mensaje original de Epicuro permanece como un recordatorio de que la abundancia es una experiencia interna y no una acumulación de posesiones.

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