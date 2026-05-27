Lejos de mercantilizar los afectos, el filósofo propuso tasar la lealtad en tiempos de paz para evitar el desamparo frente a una crisis inevitable.

Sócrates caminó por el ágora de Atenas enseñando que el valor de un amigo debe conocerse antes de la necesidad urgente. El filósofo, que vivió con una austeridad extrema, propuso observar la conducta de los afectos en tiempos de normalidad para discernir quiénes mantendrían su lealtad frente al fracaso o la pérdida.

Hijo de un cantero y una partera, nació en el 470 a.C. y dedicó su existencia a la búsqueda del bien en la plaza pública. Vivió con una sencillez que lo llevó a despreciar el lucro, diferenciándose de los sofistas de su tiempo que cobraban por sus lecciones de retórica. Pese a las parodias de Aristófanes en Las nubes, donde se le acusó de buscar beneficios, la realidad histórica mostró a un hombre que anteponía la integridad al éxito material.

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La mayéutica: el método para descubrir la verdad sobre los vínculos Para proteger al individuo de las falsas expectativas y las decepciones futuras, desarrolló la mayéutica, un método de preguntas diseñado para que la verdad fuera descubierta por los propios interlocutores. Sostuvo que examinar la autenticidad de los demás constituía una forma de inteligencia emocional necesaria para la vida. Dentro de este marco de prudencia preventiva, defendió que analizar al otro era vital antes de construir una amistad sólida y pronunció la frase: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor".

Esta reflexión propuso identificar la calidad de los vínculos antes de que la urgencia los pusiera a prueba. Al igual que una administración responsable de los ahorros permite enfrentar una emergencia financiera con mayor holgura, observar a los amigos en la normalidad permitió discernir quiénes poseían una lealtad real. Esto contrastó con las conexiones superficiales que caracterizaron a la era tecnológica actual, donde la profundidad se diluyó por la inmediatez y la conectividad del mundo digital.

image El juicio a Sócrates y un legado fundado en la virtud Su compromiso con estos principios derivó en un juicio final por cargos de impiedad y corrupción de menores. Rechazó una pena menor porque consideró que su mensaje ético y el trabajo de su vida eran innegociables. Eligió la ejecución mediante cicuta, cimentando un legado donde la felicidad no residió en la utilidad ni en los bienes, sino en la virtud. Valorar a los demás antes de requerir el auxilio de emergencia se estableció como el primer paso para fortalecer el tejido humano frente a las crisis.