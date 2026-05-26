Poner romero en las canas: para qué sirve, cómo hacerlo y cada cuánto repetirlo

Entre los remedios caseros más populares apareció una combinación con romero y bicarbonato de sodio que promete fortalecer el cabello. En especial las canas.

Es una de las opciones para cuidar el cabello y en especial las canas.

Las canas forman parte del proceso natural de envejecimiento capilar, pero eso no impide que muchas personas intenten suavizar su apariencia o recuperar parte del tono original del cabello. Frente al uso frecuente de tinturas tradicionales, comenzaron a ganar popularidad distintos tratamientos naturales menos agresivos para el cuero cabelludo. Esta vez, con romero.

Este remedio también mezcla romero con bicarbonato de sodio. Quienes lo utilizan aseguran que ayuda a mejorar la apariencia de las canas de forma gradual, especialmente en cabellos oscuros, además de aportar otros beneficios relacionados con el crecimiento y la salud capilar.

romero para el pelo El romero y el bicarbonato puede aportar brillo y oscurecer progresivamente algunos cabellos blancos. WEB Por qué el romero se volvió tan utilizado para el cuidado del cabello El romero es una planta aromática que desde hace años aparece en tratamientos caseros vinculados al fortalecimiento capilar. Su popularidad creció por sus propiedades antioxidantes y por su capacidad para ayudar a mantener un cuero cabelludo más equilibrado.

Entre sus componentes naturales se destacan los ácidos rosmarínico y cafeico, asociados al retraso del envejecimiento capilar. Además, estimula la actividad de los melanocitos, las células encargadas de producir pigmentación en el cabello.

Qué beneficios se le atribuyen al romero Da más brillo a la melena.

a la melena. Reduce el aspecto opaco del cabello.

del cabello. Estimula el crecimiento.

Favorece una apariencia más hidratada.

Disimula canas de manera progresiva. romero para el pelo Las soluciones naturales cada vez son más requeridas. WEB Cómo preparar el remedio casero con romero y bicarbonato Materiales necesarios 1 litro de agua.

Varias ramitas de romero fresco.

fresco. 3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Olla.

Recipiente limpio. Paso a paso Colocá el agua en una olla. Agregá las ramas de romero y el bicarbonato de sodio. Herví la mezcla durante aproximadamente 5 minutos. Revolvé suavemente para integrar bien los ingredientes. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente. Aplicá sobre el cabello desde las raíces hasta las puntas, como si fuera un tinte líquido. Dejá actuar unos minutos antes de enjuagar. Este procedimiento puede repetirse varias veces por semana para notar cambios progresivos en la tonalidad del cabello. Qué tener en cuenta antes de usar este tratamiento natural Es importante recordar que sus resultados no cuentan con respaldo científico concluyente. La efectividad puede variar considerablemente según cada tipo de cabello y las características individuales de cada persona. En qué casos conviene tener precaución En cabellos rubios o muy claros, el romero podría alterar el tono natural.

o muy el romero podría alterar el tono natural. El bicarbonato usado en exceso puede resecar el cuero cabelludo.

usado en exceso puede Las personas con piel sensible deberían probar primero en una pequeña zona. romero para el pelo WEB Aunque las canas son parte natural del paso del tiempo, muchas personas prefieren buscar métodos menos agresivos para suavizar su apariencia. El romero combinado con bicarbonato se convirtió en una de las opciones caseras más utilizadas.