26 de mayo de 2026 - 13:02

Casi nadie lo sabe: por qué esta vacuna de la niñez nos dejó una marca tan específica a todos

Esa cicatriz redonda en el brazo suele corresponder a la vacuna BCG contra la tuberculosis, aplicada al nacer en muchos países de Latinoamérica.

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No tiene relación con vacunas recientes ni con COVID. Es una marca antigua, común y esperada en quienes recibieron la BCG durante la infancia.

Qué es la vacuna BCG

La BCG es una vacuna usada para prevenir formas graves de tuberculosis, especialmente en niños. En Argentina, el Ministerio de Salud indica vacunar a los recién nacidos antes del egreso de la maternidad.

Su objetivo principal es reducir el riesgo de cuadros severos como meningitis tuberculosa o tuberculosis diseminada, que pueden ser especialmente peligrosos en la infancia.

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La vacuna se aplica en una sola dosis. Según la información oficial, esa dosis es suficiente, deje o no deje cicatriz visible.

Por qué deja una marca tan particular

La BCG se aplica por vía intradérmica, es decir, en una capa superficial de la piel. Esa forma de aplicación genera una reacción local controlada.

Después de la vacuna, puede aparecer una pequeña elevación o nódulo. Con el tiempo, esa zona puede transformarse en pústula, formar costra y cicatrizar.

Al sanar, muchas personas quedan con una marca redonda, levemente hundida o más clara que la piel alrededor. Esa es la cicatriz característica.

¿Tener la cicatriz confirma que la vacuna “prendió”?

Durante mucho tiempo se asoció la cicatriz con una buena respuesta local. Por eso, muchas familias la miraban como señal de que la vacuna había generado reacción.

Sin embargo, el Ministerio de Salud argentino aclara que una única dosis es suficiente independientemente de que deje o no cicatriz.

Eso significa que la ausencia de marca no permite concluir automáticamente que alguien no esté vacunado. Lo más importante es revisar el carnet o registro de vacunación.

Cuándo consultar

La cicatriz ya formada no requiere tratamiento. Es una marca estable y normal en quienes recibieron la vacuna.

En bebés recién vacunados, sí conviene consultar si aparece fiebre alta, secreción abundante persistente, inflamación importante, dolor intenso o ganglios muy aumentados.

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