26 de mayo de 2026 - 13:31

Los cajones de plástico que tenés olvidados se convierten en una idea útil y sorprendente para tu casa

Unos simples objetos acumulados como cajones de plástico pueden transformarse en una idea útil y a la vez decorativa para renovar cualquier espacio de casa.

Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico.

Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico.

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Por Alejo Zanabria

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Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico.

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Cómo transformar un cajón de plástico en un asiento decorativo

Los cajones de plástico diseñados para transportar productos suelen estar hechos de material de plástico rígido que soporta cargas elevadas y no se deforma con el uso, lo que los convierte en una estructura adecuada para un asiento DIY.

  1. Para lograrlo, lo primero es limpiarlos para eliminar restos de polvo y conseguir una superficie preparada para recibir pintura o recubrimientos.
  2. La pintura acrílica o en aerosol suele adherirse bien a este tipo de plástico, siempre que se aplique una base selladora que permita obtener un color uniforme.
  3. Una vez secos, se da vuelta el cajón para que la parte más abierta y más amplia quede en contacto con el piso y brinde estabilidad.
  4. Sobre la base que antes era la inferior, se coloca una plancha de gomaespuma del tamaño del cajón, que luego se cubre con una tela resistente con un lienzo de preferencia.
Reciclaje
Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico en estos asientos.

Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico en estos asientos.

Reciclaje
Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico en estos asientos.

Con algunos elementos podrás convertir estos cajones de plástico en estos asientos.

Esta tela puede fijarse con cualquier adhesivo de contacto o con una pistola encoladora de silicona, lo que garantiza que el asiento quede firme.

La técnica permite personalizar colores y texturas para adaptarse a ambientes infantiles, balcones o espacios interiores. El resultado final es un asiento liviano, económico y fácil de mover según las necesidades del hogar.

Ideas para integrarlos en casa y mejorar la organización con creatividad

  • Los asientos hechos con cajones de plástico sirven para sumar lugares de apoyo en dormitorios, salas de juego, balcones o entradas de casa.
  • Además funcionan como piezas móviles que pueden reubicarse rápidamente según los usos del día.
  • Estos asientos también pueden transformarse en baúles si se agrega una tapa liviana dentro de la estructura para almacenar objetos pequeños.
  • La superficie acolchada no solo suma confort sino que incorpora un elemento decorativo que complementa la paleta del ambiente.
  • También se pueden usar en exteriores porque el plástico resiste la humedad y la tela puede elegirse en versiones impermeables.

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