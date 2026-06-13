13 de junio de 2026 - 14:35

Alemania enfrenta al débil Curazao en el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

El elenco Teutón enfrenta a Curazao en el comienzo del Grupo E. Será este domingo a las 14 horas en el NRG Stadium de Houston.

Alemania enfrenta al débil Curazao en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes", lanzó el exjugador inglés Gary Lineker hace muchos años atrás. Sin embargo, la pobrísima participación teutona en Rusia y Qatar, donde el fin del sueño se dio en la fase de grupos, desmintió esta famosa frase.

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Leroy San&eacute;, una de las figuras de Alemania

Leroy Sané, una de las figuras de Alemania

Por ese motivo, Alemania llega a la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá con la obligación de elevar el nivel y dar pelea en serio hasta el final. Su riquísima historia internacional y la jerarquía de su plantel son motivos suficientes para sentir una fuerte presión y ser el gran candidato del Grupo E, que también comparte con Ecuador y Costa de Marfil.

Desde lo futbolístico, el elenco de Julian Nagelsmann cuenta con futbolistas de primerísimo nivel mundial como Manuel Neuer, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz y Florian Wirtz, entre otros. Tiene variedad en puestos y características.

Curazao, por su parte, vivirá el partido más importante de su historia deportiva. Debutará en una Copa del Mundo nada menos que ante uno de los gigantes a nivel selecciones.

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La pequeña isla de apenas 150 mil habitantes está revolucionada (es la nación con menos población y territorio en disputar un Mundial), y aguarda ilusionada un batacazo. Será difícil, teniendo en cuenta que la mayoría de sus jugadores están fuera de las ligas de élite de Europa.

De todo su plantel, se destacan los volantes Ar'jany Martha, Tahith Chong del fútbol inglés, y el capitán y máximo anotador del grupo, Leandro Bacuna del Idgir de Turquía.

Se viene el debut de uno de los seleccionados fuertes de cada Copa del Mundo. De esos equipos que dan miedo a cualquiera, y siempre están en la pelea por levantar el trofeo.

Probables formaciones de Alemania - Curazao:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Félix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Deveron Fonville, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Liviano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong, Kenji Gorre; Jurgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Datos del partido:

Estadio: NRG Stadium (Houston)

Árbitro: Jalal Jayed

Hora: 14

TV: Dsports

Minuto a minuto y estadísticas de Alemania - Curazao:

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