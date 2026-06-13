Alemania enfrenta al débil Curazao en el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

El elenco Teutón enfrenta a Curazao en el comienzo del Grupo E. Será este domingo a las 14 horas en el NRG Stadium de Houston.

Con la presión de tener que hacer un gran papel, Alemania comienza su camino dentro del Grupo E en el Mundial 2026. Será este domingo desde las 14 horas ante el débil Curazao, que debuta en este certamen. Se juega en el NRG Stadium de Houston, con el arbitraje de Jalal Jayed.

"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes", lanzó el exjugador inglés Gary Lineker hace muchos años atrás. Sin embargo, la pobrísima participación teutona en Rusia y Qatar, donde el fin del sueño se dio en la fase de grupos, desmintió esta famosa frase.

image Leroy Sané, una de las figuras de Alemania Por ese motivo, Alemania llega a la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá con la obligación de elevar el nivel y dar pelea en serio hasta el final. Su riquísima historia internacional y la jerarquía de su plantel son motivos suficientes para sentir una fuerte presión y ser el gran candidato del Grupo E, que también comparte con Ecuador y Costa de Marfil.

Desde lo futbolístico, el elenco de Julian Nagelsmann cuenta con futbolistas de primerísimo nivel mundial como Manuel Neuer, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz y Florian Wirtz, entre otros. Tiene variedad en puestos y características.

Curazao, por su parte, vivirá el partido más importante de su historia deportiva. Debutará en una Copa del Mundo nada menos que ante uno de los gigantes a nivel selecciones.