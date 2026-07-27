Quién era Abdul Ballout, el joven que mató a una persona e hirió a otras 29 en la Marcha del Orgullo en Berlín

Alemania continúa conmocionada por el atentado ocurrido este fin de semana durante las celebraciones del Orgullo LGBTQI+ en Berlín , un ataque que dejó una mujer fallecida y otras 29 personas heridas. El principal sospechoso, identificado como Abdul Ballout (21), murió 24 horas después al ser abatido por la Policía durante un operativo realizado en el distrito de Spandau.

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El ataque se produjo el sábado por la noche en las inmediaciones del parque Tiergarten, donde miles de personas participaban del cierre del Christopher Street Day , una de las mayores celebraciones del Orgullo LGBTQI+ de Europa.

Según las primeras investigaciones, el agresor condujo una furgoneta contra un grupo de asistentes antes de descender del vehículo y continuar el ataque con un machete, sembrando el pánico entre quienes participaban del evento.

La víctima fatal fue una mujer, mientras que otras 29 personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron recibir asistencia médica.

Las autoridades identificaron al presunto atacante como Abdul Ballout , un ciudadano alemán de origen libanés que ya había sido investigado por actividades vinculadas al extremismo islamista.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades alemanas, en 2025 viajó al Líbano con la intención de trasladarse posteriormente a Siria para incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico.

Durante ese viaje estableció contacto con personas relacionadas con la organización extremista y terminó detenido por las fuerzas de seguridad libanesas.

Posteriormente, un tribunal militar de ese país lo condenó a tres meses de prisión por delitos vinculados con la incitación a conflictos religiosos y sectarios.

Quién era Abdul Ballout, el atacante abatido tras el atentado en la Marcha del Orgullo en Berlín Web

Tras cumplir la condena regresó a Alemania, donde volvió a ser detenido apenas aterrizó en el aeropuerto de Berlín.

La investigación continuó en territorio alemán y, en mayo de este año, un tribunal de menores lo declaró culpable de preparar un acto grave de violencia que ponía en peligro la seguridad del Estado.

La sentencia también incluyó cargos por la difusión de propaganda del Estado Islámico a través de su cuenta de Instagram y otros delitos relacionados con actividades extremistas.

Pese a ello, la Justicia le impuso una pena suspendida de un año y diez meses de internamiento juvenil, decisión que fue apelada por la Fiscalía al considerar que la sanción resultaba insuficiente.

Mientras ese recurso seguía en trámite, Ballout permanecía en libertad.

Tras el atentado, las fuerzas de seguridad iniciaron un amplio operativo para localizarlo.

Según informó la Policía de Berlín, el sospechoso fue ubicado durante la tarde del domingo en una zona de huertos urbanos del distrito de Spandau.

El procedimiento comenzó alrededor de las 18 y contó con la intervención de la unidad de operaciones especiales (SEK).

De acuerdo con el comunicado oficial, cuando los agentes intentaron detenerlo, Ballout avanzó hacia ellos empuñando un arma blanca.

Ante esa situación, los efectivos abrieron fuego y el sospechoso murió en el lugar.

El canciller Friedrich Merz envió un mensaje dirigido a quienes participaron de las celebraciones del Orgullo LGBTQI+ y pidió no dejarse intimidar por el ataque.

“No se dejen intimidar. Estos actos tienen un único objetivo: dividir a nuestra sociedad. Quieren arrebatarnos lo más importante que tenemos: nuestra apertura y nuestra libertad”, expresó.

Por su parte, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, anunció que el Gobierno revisará los protocolos de seguridad previstos para los grandes eventos que todavía se realizarán en el país durante las próximas semanas.