27 de julio de 2026 - 09:59

Llegó en 1929 a Hawái para combatir plagas, se convirtió en el ave más abundante y hoy amenaza a las especies nativas

Tras ser introducido para combatir plagas, el anteojito japonés redujo la masa corporal de las aves nativas y llevó al Akepa de Hawaii a una situación crítica de supervivencia.

Anteojito japonés, el ave que hace estragos en Hawái.

Anteojito japonés, el ave que hace estragos en Hawái.

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Por Cristian Reta

En 1929, la Junta de Comisionados de Agricultura y Bosques de Hawái liberó al anteojito japonés en la isla de Oahu. El objetivo era utilizar al ave, conocida como mejiro, como agente biológico para controlar plagas de insectos que dañaban los cultivos agrícolas. Sin embargo, la especie se adaptó con una rapidez imprevista.

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El Zosterops japonicus no se limitó a las zonas agrícolas. Se expandió por todo el archipiélago, colonizando diversos bosques y alimentándose de una dieta mixta de néctar, frutas e insectos. Su versatilidad lo transformó rápidamente en el ave terrestre más abundante de las islas. Esta integración profunda en el ecosistema generó una competencia por recursos que los funcionarios no previeron hace casi un siglo.

¿Cómo afecta el anteojito japonés a las aves nativas de Hawái?

Investigaciones publicadas en Ecological Monographs revelaron asociaciones negativas entre la presencia del anteojito y aves forestales nativas como el ‘I‘iwi y el ‘Elepaio. La competencia no se manifiesta mediante agresiones directas o ataques físicos. El conflicto ocurre de forma silenciosa en las copas de los árboles, donde el invasor consume los mismos recursos en las mismas zonas de alimentación que las especies autóctonas.

Un estudio posterior en Current Biology detalló consecuencias físicas concretas en ocho especies de paseriformes nativos. A partir del año 2000, los ejemplares juveniles de todas las especies analizadas mostraron una masa corporal inferior en las zonas donde el anteojito aumentó su población. Los investigadores también registraron picos y tarsos más cortos en estos ejemplares. En las aves, un menor tamaño corporal está vinculado directamente con una reducción en las probabilidades de supervivencia.

¿Por qué el Akepa de Hawaii está en peligro crítico?

La situación alcanzó un punto crítico para el Akepa de Hawaii. Esta especie en peligro de extinción fue calificada recientemente como no viable debido a la presión constante por el alimento. Mientras el anteojito japonés dispersa semillas y se multiplica, las aves nativas enfrentan un escenario de desnutrición que se suma a otras amenazas como las enfermedades y la pérdida de hábitat.

La introducción de 1929 funciona hoy como un caso de estudio sobre los riesgos del control biológico. Una vez que una especie introducida establece una población reproductora estable, sus interacciones con la fauna local pueden derivar en consecuencias ecológicas de gran alcance que exceden su propósito original.

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