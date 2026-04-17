Eduardo Coudet mantiene dudas en el once de River para jugar ante Boca

River se apresta para enfrentar a Boca en el Superclásico que paraliza al fútbol argentino. El Más Monumental será escenario del duelo correspondiente a la Liga Profesional, donde el entrenador local Eduardo Coudet tendrá que sortear una baja sensible en el once inicial.

Montiel y Paredes calentaron el River - Boca en una conferencia de prensa conjunta

Con un importante cambio, Úbeda planifica los once de Boca para el Superclásico

La mala noticia que tiene a maltraer el DT Millonario es la baja de Fausto Vera, que quedó descartado tras sufrir un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el triunfo entresemana ante Carabobo, por la Copa Sudamericana.

El mediocampista, pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet, estará fuera al menos dos semanas y obliga al cuerpo técnico a rearmar el eje del equipo en un partido determinante frente a Boca.

Cabe destacar que Vera había sido titular en casi todos los encuentros del ciclo y cumplía un rol central en la estructura: ordenaba la presión, conectaba líneas y se sumaba a la salida desde el fondo. Su ausencia deja un vacío difícil de reemplazar y abre una disputa entre Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza para salir desde el arranque.

El colombiano Castaño aparece como la opción más natural por características, aunque su presente genera dudas. Fue titular ante Carabobo, pero tuvo un rendimiento bajo y salió en el entretiempo en medio de la desaprobación del público. Aun así, su experiencia podría inclinar la balanza.

Galoppo, en tanto, corre desde atrás. Recién recuperado de una lesión en el tobillo, no suma minutos desde hace varias semanas y el propio Coudet reconoció que necesita ritmo. Además, su perfil más ofensivo no encaja del todo con las exigencias del puesto.

En ese contexto, Meza gana terreno: el juvenil de 18 años fue titular en el último partido y completó los 90 minutos con una actuación sólida. Incluso fue probado como mediocampista central en los entrenamientos, lo que le otorga una ventaja en la consideración. Su falta de experiencia es el principal interrogante, aunque su actualidad lo posiciona como una alternativa concreta.

Además, el entrenador mantiene otra duda en ataque: Ian Subiabre o Kendry Páez para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Si bien el flamante refuerzo viene de una buena actuación ante Carabobo, Subiabre tiene más minutos con el plantel superior y puede aportar más seguridad respecto al rendimiento y la entrega en campo.

La probable formación de River para jugar con Boca:

En síntesis, Eduardo Coudet planifica un once inicial que podría tener a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza / Kevin Castaño/ Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.