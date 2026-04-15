River venció a Carabobo y se subió a la cima del Grupo H en la Copa Sudamericana

El desarrollo del partido tuvo un punto de inflexión claro. El ingreso de Kendry Páez, tras la salida por lesión de Juan Fernando Quintero, le dio al equipo mayor desequilibrio en ataque. C on capacidad para romper líneas en el uno contra uno, el juvenil ecuatoriano fue determinante en la jugada que derivó en el gol de Sebastián Driussi, a los 65 minuto s.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet logró así encaminar su presente en el certamen continental, alcanzando seis victorias en sus últimos siete encuentros, con apenas un empate en ese tramo.

En un duelo muy cerrado y trabado en el Monumental, el Millo iguala sin goles frente al equipo venezolano.

Sin embargo, no todo fue positivo para el conjunto de Núñez . Las lesiones encendieron alarmas de cara al Superclásico: Fausto Vera debió salir en el primer tiempo por una molestia física, mientras que Quintero abandonó el campo en el inicio del complemento y luego se retiró al vestuario.

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Lo que sigue para River

En cuanto al calendario, River volverá a jugar este domingo ante Boca Juniors en el Monumental por el Torneo Apertura. Luego recibirá a Aldosivi y, antes de cerrar la fase regular frente a Atlético Tucumán, viajará a Brasil para enfrentar a RB Bragantino el 30 de abril por la Sudamericana.

Por su parte, Carabobo continuará su agenda en el torneo local, donde se ubica en la sexta posición, y también tendrá actividad internacional: el 30 de abril visitará a Blooming en un duelo clave para sus aspiraciones en el grupo.

Las Formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Gol: ST: 20' Driussi (R)

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Minuto a minuto y estadísticas de River - Carabobo: