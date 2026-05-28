28 de mayo de 2026 - 22:09

River blindó a Lucas Silva: primer contrato y cláusula millonaria para la joya de Eduardo Coudet

Tras su gran actuación y su primer gol en la goleada ante Blooming, el mediocampista de 19 años firmará vínculo hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

El pibe surgido de la cantera de River convirtió un golazo que terminó de sellar su primer contrato con el club. El DT, “Chacho” Coudet, destacó su rendimiento y lo llenó de elogios.

El pibe surgido de la cantera de River convirtió un golazo que terminó de sellar su primer contrato con el club. El DT, “Chacho” Coudet, destacó su rendimiento y lo llenó de elogios.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El juvenil mediocampista tuvo una noche soñada en el Estadio Monumental. No solo fue titular en un equipo con mayoría de jóvenes, sino que además convirtió su primer gol en Primera División con un potente remate desde afuera del área para sellar el triunfo del Millonario.

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La apuesta de Coudet

Eduardo Coudet volvió a demostrar su confianza en los futbolistas surgidos de las inferiores. Tras el partido, el entrenador explicó qué fue lo que vio en Silva para promoverlo a Primera, incluso cuando todavía no era una de las figuras destacadas de la Reserva.

“Vi en él un cinco de juego, que maneja tiempos y tiene buen pase. Creía que con trabajo podíamos potenciarlo aún más”, expresó el DT sobre el volante nacido en La Dulce, partido de Necochea.

El técnico quedó conforme con el rendimiento del juvenil, que respondió con personalidad y buen manejo de pelota en una noche importante para River.

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Luego de convertir un golazo Lucas Silva le dedic&oacute; el gol a su familia y a los hinchas el Millo.&nbsp;

Luego de convertir un golazo Lucas Silva le dedicó el gol a su familia y a los hinchas el Millo.

Contrato hasta 2030

Las buenas noticias para Silva continuaron fuera de la cancha. Luego de sus primeras apariciones oficiales con el plantel profesional, River decidió avanzar rápidamente con la firma de su primer contrato.

El mediocampista de 19 años sellará un vínculo con la institución de Núñez hasta diciembre de 2030, en una clara muestra de respaldo y proyección a futuro por parte del club.

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Una cláusula récord

Como viene sucediendo con las principales promesas del fútbol argentino, River también protegerá a Silva con una cláusula de rescisión elevada. El nuevo contrato incluirá una salida fijada en 100 millones de dólares.

De esta manera, el Millonario busca blindar a otra de las apariciones surgidas de sus divisiones inferiores, mientras el volante comienza a dar sus primeros pasos en la elite del fútbol argentino.

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