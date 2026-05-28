River blindó a Lucas Silva: primer contrato y cláusula millonaria para la joya de Eduardo Coudet

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El juvenil mediocampista tuvo una noche soñada en el Estadio Monumental . No solo fue titular en un equipo con mayoría de jóvenes, sino que además convirtió su primer gol en Primera Divisió n con un potente remate desde afuera del área para sellar el triunfo del Millonario.

Eduardo Coudet volvió a demostrar su confianza en los futbolistas surgidos de las inferiores. Tras el partido, el entrenador explicó qué fue lo que vio en Silva para promoverlo a Primera, incluso cuando todavía no era una de las figuras destacadas de la Reserva.

Remate espectacular de Lucas Silva para firmar el tercero del Millonario. ¡GOLAZO! pic.twitter.com/Waf7t8iBeX

“Vi en él un cinco de juego, que maneja tiempos y tiene buen pase. Creía que con trabajo podíamos potenciarlo aún más”, expresó el DT sobre el volante nacido en La Dulce, partido de Necochea.

El técnico quedó conforme con el rendimiento del juvenil, que respondió con personalidad y buen manejo de pelota en una noche importante para River.

image Luego de convertir un golazo Lucas Silva le dedicó el gol a su familia y a los hinchas el Millo. @RiverPlate

Contrato hasta 2030

Las buenas noticias para Silva continuaron fuera de la cancha. Luego de sus primeras apariciones oficiales con el plantel profesional, River decidió avanzar rápidamente con la firma de su primer contrato.

El mediocampista de 19 años sellará un vínculo con la institución de Núñez hasta diciembre de 2030, en una clara muestra de respaldo y proyección a futuro por parte del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2059821230274777436&partner=&hide_thread=false Fausto Vera el autor del segundo gol de la noche pic.twitter.com/D46NB0C6aU — River Plate (@RiverPlate) May 28, 2026

Una cláusula récord

Como viene sucediendo con las principales promesas del fútbol argentino, River también protegerá a Silva con una cláusula de rescisión elevada. El nuevo contrato incluirá una salida fijada en 100 millones de dólares.

De esta manera, el Millonario busca blindar a otra de las apariciones surgidas de sus divisiones inferiores, mientras el volante comienza a dar sus primeros pasos en la elite del fútbol argentino.