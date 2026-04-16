16 de abril de 2026 - 15:20

Superclásico: River pierde a Vera y a Quintero para el duelo con Boca y sufre Eduardo Coudet

River informó que el volante sufrió un esguince y que el colombiano tiene un desgarro. Afuera del Superclásico ante Boca.

Fausto Vera se perderá el primer Superclásico de su carrera.&nbsp;

Fausto Vera se perderá el primer Superclásico de su carrera. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La victoria de River ante Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, le dejó al Millonario más problemas que soluciones. Más allá de los tres puntos urgentes, el equipo tuvo un rendimiento subterráneo, generó dudas en el juego y, para colmo, perdió a dos jugadores de cara al Superclásico frente a Boca y a lo que sigue: Fausto Vera sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y Juan Fernando Quintero, un desgarro en su psoas izquierdo. Los dos están fuera para lo que viene.

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Eduardo Coudet ya sabe que no podrá contar con ellos para el trascendental partido de este domingo y que probablemente tenga que esperar varias semanas para poder tenerlos nuevamente a disposición. La parte positiva del diagnóstico confirmado de ambos es que el mediocampista central podrá evitar el quirófano, aunque su vuelta es la que más se demoraría.

El temor era una rotura de ligamentos, algo que en Núñez habían prácticamente descartado tras las pruebas destabilidad que le habían realizado a Vera tras el encuentro ante los venezolanos. De todos modos, el esguince del ligamento colateral medial le va a tomar no menos de cuatro semanas de recuperación, y dependiendo de su evolución, podría estar hasta dos meses fuera de las canchas. A esta altura, si logra volver antes del final del Torneo Apertura y de la fase de grupos de la Sudamericana será una buena noticia.

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Superclásico: River pierde a Vera y a Quintero para el duelo con Boca y sufre Eduardo Coudet.

El futbolista de 26 años surgido en Argentinos Juniors se convirtió en una fija ni bien llegó a River. De hecho, solo se perdió un partido por sanción: no jugó ante su exclub tras ser expulsado en la goleada sufrida ante Tigre. Titular en 15 de los 16 partidos del año, su ausencia deja un hueco que Coudet deberá cubrir con ingenio, ya que no hay otro jugador de sus características en el plantel.

En cuanto a Quintero, su lesión llega luego de su primera vez desde el inicio bajo la conducción de Coudet. Al colombiano aún se lo notaba falto de ritmo tras el desgarro anterior, del que volvió en tiempo récord para el debut del Chacho en el banco ante Huracán.

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