Eduardo Coudet diagrama el once de River para la Copa, sin perder de vista a Boca Juniors

El DT del Millonario comenzó a definir la formación inicial de cara al duelo por la Copa Sudamericana, en la previa del Superclásico

La semana de River tiene dos hitos importantes por delante. Primero enfrentará a Carabobo en el Monumental, por la Copa Sudamericana. Luego tendrá el plato fuerte con la disputa del clásico ante Boca Juniors. Con la mira en ese duelo, el DT Eduardo Coudet diagrama los pasos a seguir.

En las últimas prácticas, el entrenador dejó bien en claro que el choque con el Xeneize tiene prioridad, aún por encima de la participación internacional. Sabiendo que ese partido por Liga Profesional puede ser un quiebre positivo o negativo significativo para su incipiente proceso, apostará a una formación alternativa este miércoles.

Coudet le dará rodaje a un equipo alternativo: Juan Fernando Quintero Quintero será titular por Copa Sudamericana CARP Así, los únicos dos jugadores titulares que estarán frente a los Venezolanos son el arquero Santiago Beltrán y el zaguero Lautaro Rivero. Respecto al joven portero, el DT está muy conforme con su rendimiento y quiere darle continuidad para que siga sumando experiencia. En relación al defensor, su presencia desde el arranque responde a que el fin de semana pasada no jugó con Racing por suspensión, y está entero desde lo físico.

El resto de los puestos se los repartirán entre los que habitualmente son suplentes, y quieren ganarse un lugar más protagónico en la mente del entrenador. Fabricio Bustos y Matías Viña serán los laterales, mientras que de Pezzella y Tobías Ramírez saldrá el segundo marcador central. En el medio jugarán Castaño, Galoppo, Meza y Quintero, cuatro futbolistas que perdieron mucho terreno desde la llegada de Coudet.

Arriba, el que seguro se quedará con un puesto es Joaquín Freitas. Su acompañante todavía está en disputa entre Ian Subiabre y Kendry Páez, que hasta el momento no ha convencido a pesar de llegar desde el fútbol europeo.