Copa Sudamericana: cómo sigue el camino de River en el grupo D

Con diez desde el inicio, River aguantó y empató en Bolivia por la Copa Sudamericana

Alarma en River: así está el campo del Monumental a horas del duelo frente a Belgrano

HFbg69uWEAECGVS River igualó 1-1 ante Blooming por la primera fecha de la Copa Sudamericana. Gentileza.

Por la fecha 2 del Grupo H, River tendrá su estreno en el Monumental y será el miércoles que viene cuando reciba a Carabobo desde las 21:30. La segunda jornada se completará un día después cuando Bragantino enfrente en Bragança Paulista a Blooming.