9 de abril de 2026 - 15:52

Copa Sudamericana: cómo sigue el camino de River en el grupo D

Después del empate ante Blooming en la Copa Sudamericana, River recibirá el miércoles que viene a Carababo por la segunda fecha.

River Plate igualó 1-1 ante Blooming en el debut de la Copa Sudamericana.&nbsp;

River Plate igualó 1-1 ante Blooming en el debut de la Copa Sudamericana. 

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Gnetileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En tanto, la primera ronda del grupo, River la cerrará el martes 28 de abril cuando visite a Bragantino desde las 21.30, mientras que un día después Carabobo jugará en Venezuela con Blooming.

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026 y cuándo juega

  • Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River
  • Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
  • Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
  • Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
  • Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
  • Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

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