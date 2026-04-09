Copa Sudamericana: cómo sigue el camino de River en el grupo D

River comenzó su participación en la Copa Sudamericana con un empate ante Blooming por 1-1, en condición de visitante, en un encuentro correspondiente al Grupo D de la competencia. A falta de lo que suceda entre Carabobo y Bragantino, el Millonario quedó en lo más alto de la zona, gracias al gol fuera de su casa.
Por la fecha 2 del Grupo H, River tendrá su estreno en el Monumental y será el miércoles que viene cuando reciba a Carabobo desde las 21:30. La segunda jornada se completará un día después cuando Bragantino enfrente en Bragança Paulista a Blooming.
En tanto, la primera ronda del grupo, River la cerrará el martes 28 de abril cuando visite a Bragantino desde las 21.30, mientras que un día después Carabobo jugará en Venezuela con Blooming.