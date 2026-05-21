Copa Sudamericana: Qué resultados necesita Racing para meterse a la próxima ronda

Tras la polémica eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central, el semestre de Racing sufrió un duro golpe. De cara al parate por el Mundial 2026, a la Academia solo le quedan dos frentes competitivos: la Copa Argentina y, fundamentalmente, una Copa Sudamericana donde camina por la cuerda floja y ya no depende de sí misma.
El panorama en el plano internacional es crítico para los dirigidos por Gustavo Costas. Con solo dos partidos por delante, el primer puesto del Grupo E ya es matemáticamente imposible: Botafogo lidera cómodo con 13 puntos, volviendo inalcanzable la cima para un Racing que apenas suma 4 unidades. El único objetivo real es el segundo lugar, que otorga el pase a los Playoffs de octavos de final.
La primera final para Racing: Obligado a ganar ante Caracas
El margen de error es cero. Este jueves a las 21, la Academia recibe a Caracas de Venezuela, que marcha segundo con 8 puntos.
El escenario para la última fecha: ¿Qué necesita Racing?
La sexta y última jornada se disputará en simultáneo el miércoles 27 de mayo a las 19. Suponiendo que Racing cumpla con su tarea este jueves, el desenlace dependerá de una combinación de resultados:
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Ganar su partido: En Avellaneda, la Academia deberá vencer a Independiente Petrolero, un rival accesible en los papeles que ha perdido todos sus encuentros en el grupo.
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Mirar a Venezuela: Al mismo tiempo, Racing necesitará que Caracas no sume de a tres frente a Botafogo.
Racing Club
Maravilla Martínez es el goleador del equipo en la temporada y tiene que recuperar su nivel.
Gentileza
Las matemáticas de la clasificación para Racing:
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Si Botafogo gana en Venezuela, Racing se quedará con el segundo puesto por diferencia de puntos.
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Si Caracas y Botafogo empatan, los de Costas también avanzarán a la siguiente fase gracias a los resultados entre sí, habiendo superado a los venezolanos en el duelo directo.
La probable formación de Racing ante Caracas
Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández o Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.