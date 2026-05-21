21 de mayo de 2026 - 17:09

Copa Sudamericana: Qué resultados necesita Racing para meterse a la próxima ronda

Racing ya no puede quedar primero del Grupo G y no depende de sí mismo para avanzar a los 16vos de final del certamen continental.

Racing Club se rompe la cabeza para meterse en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Racing Club se rompe la cabeza para meterse en los 16avos de final de la Copa Sudamericana. 

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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
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La primera final para Racing: Obligado a ganar ante Caracas

El margen de error es cero. Este jueves a las 21, la Academia recibe a Caracas de Venezuela, que marcha segundo con 8 puntos.

  • La única opción: Racing debe ganar sí o sí. Cualquier otro resultado (empate o derrota) dejará al equipo de Avellaneda eliminado de la competencia de manera anticipada. Si logra los tres puntos, estirará la definición a la última jornada.

El escenario para la última fecha: ¿Qué necesita Racing?

La sexta y última jornada se disputará en simultáneo el miércoles 27 de mayo a las 19. Suponiendo que Racing cumpla con su tarea este jueves, el desenlace dependerá de una combinación de resultados:

  • Ganar su partido: En Avellaneda, la Academia deberá vencer a Independiente Petrolero, un rival accesible en los papeles que ha perdido todos sus encuentros en el grupo.

  • Mirar a Venezuela: Al mismo tiempo, Racing necesitará que Caracas no sume de a tres frente a Botafogo.

Racing Club
Maravilla Martínez es el goleador del equipo en la temporada y tiene que recuperar su nivel.

Maravilla Martínez es el goleador del equipo en la temporada y tiene que recuperar su nivel.

Las matemáticas de la clasificación para Racing:

  • Si Botafogo gana en Venezuela, Racing se quedará con el segundo puesto por diferencia de puntos.

  • Si Caracas y Botafogo empatan, los de Costas también avanzarán a la siguiente fase gracias a los resultados entre sí, habiendo superado a los venezolanos en el duelo directo.

La probable formación de Racing ante Caracas

Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández o Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

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