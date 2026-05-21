Copa Sudamericana: Qué resultados necesita Racing para meterse a la próxima ronda

Racing ya no puede quedar primero del Grupo G y no depende de sí mismo para avanzar a los 16vos de final del certamen continental.

Racing Club se rompe la cabeza para meterse en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Tras la polémica eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central, el semestre de Racing sufrió un duro golpe. De cara al parate por el Mundial 2026, a la Academia solo le quedan dos frentes competitivos: la Copa Argentina y, fundamentalmente, una Copa Sudamericana donde camina por la cuerda floja y ya no depende de sí misma.

El panorama en el plano internacional es crítico para los dirigidos por Gustavo Costas. Con solo dos partidos por delante, el primer puesto del Grupo E ya es matemáticamente imposible: Botafogo lidera cómodo con 13 puntos, volviendo inalcanzable la cima para un Racing que apenas suma 4 unidades. El único objetivo real es el segundo lugar, que otorga el pase a los Playoffs de octavos de final.

Gustavo Costas Gustavo Costas, DT de Racing Club, contra las cuerdas por el mal momento futbolístico del equipo. Gentileza.

La primera final para Racing: Obligado a ganar ante Caracas El margen de error es cero. Este jueves a las 21, la Academia recibe a Caracas de Venezuela, que marcha segundo con 8 puntos.

La única opción: Racing debe ganar sí o sí. Cualquier otro resultado (empate o derrota) dejará al equipo de Avellaneda eliminado de la competencia de manera anticipada. Si logra los tres puntos, estirará la definición a la última jornada. El escenario para la última fecha: ¿Qué necesita Racing?