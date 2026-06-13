Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Cruzado juega en La Fortaleza por la fecha 18 de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino. Es este domingo a las 16.30 horas.

El Deportivo Maipú vuelve a actuar en casa por la Primera Nacional, cuando reciba la visita de Tristán Suárez en el marco de la fecha 18 de la Zona B. El duelo se disputará este domingo desde las 16.30 horas en el Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Lucas Comesaña y la televisación de LPF Play.

El Cruzado mantiene buenos números en casa desde el arribo de Mariano Echeverría, ya que se quedó con el triunfo en las cuatro presentaciones ante Colegiales, Almagro, Nueva Chicago y Chacarita Juniors. Por eso, el duelo ante otro de los elencos de Buenos Aires genera ilusión entre su gente, que sueña con otro triunfo que le permita sostenerse en la zona de clasificación al Reducido.

Mariano Echeverría El entrenador alcanzó su cuarto triunfo al frente de Deportivo Maipú desde su llegada y acumula seis partidos sin conocer la derrota. Prensa Maipú Lo negativo es que el Botellero viene de caer derrotado 1 a 0 en su visita a Güemes de Santiago del Estero, en un duelo que resultó muy parejo y se decidió a partir del desafortunado gol en contra de Arón Agüero en los minutos finales. A partir de la buena actuación de los futbolistas, el DT repetiría los once de inicio.

Enfrente estará Tristán Suárez, que está tercero en la tabla de posiciones de la segunda categoría de AFA, pero apenas ganó dos de sus últimos diez encuentros. Uno de ellos en casa ante Gimnasia y Tiro, y el restante frente a Quilmes en el Estadio Centenario con el tanto de Kevin Colli. Los tres empates consecutivos ante Colegiales, Patronato y Almagro obligan al Lechero a volver al triunfo con Maipú.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Tristán Suárez: Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Tiago Ferreyra, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.